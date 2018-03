Fotos "Poroto", Nicole y Mica, en pie de guerra

23/03/2018 -

En un nuevo capítulo en la novela Neumman - Cubero, las mujeres salieron a dar la cara otra vez, y curiosamente, él optó las redes sociales para hacerse sentir. Nicole y Fabián están en pie de guerra por el romance entre el futbolista y Mica Viciconte.

Tras el escándalo que se originó cuando salió a la luz que "Poroto" junto a su actual pareja y sus hijas durmieron en una misma casa, Mica salió a defenderse y a "buscar la paz". Mientras tanto, en la tarde de ayer, la modelo y habló otra vez en Cortá por Lozano y explicó cuál es el motivo de su anguastia.

Nuevo capítulo

En relación sentimental con Fabián hace seis meses, Mica quedó inmersa en la tensa relación que mantiene el futbolista con Nicole Neumann.

"Mis hijas duermen con gente que no conocen", dijo la modelo, enojada con el futbolista, exponiendo que la participante de Combate había compartido cama con Allegra (6), sin su consentimiento.

Afectada por el cuestionamiento, Viciconte salió a aclarar los tantos en Twitter con visible enfado.

Sin embargo, pocas horas después reflexionó y le respondió con más calma a Neumann.

"‘Yo en ningún momento quise que todo este lío surja. Yo quiero un poco de paz, también. Quiero estar bien con él, con sus hijas. No es muy grato que te digan una desconocida. Ojalá que el día de mañana tenga la posibilidad de conocerme para que vea que soy una buena mina, que no voy a querer nada malo ni para él ni para las nenas. Quiero estar bien, tranquila", dijo Mica.

Y agregó, tratando de aquietar las aguas: "Nicole dio a entender que habíamos dormido todos juntos. Lo que yo aclaré es que la nena salía del baño, me preguntó si podía dormir conmigo y, obviamente, no le iba a decir que no. Es más, si yo le decía que no, al otro día ella iba a decir ‘Micaela es una mala onda con las hijas de Fabián’. Nunca pensé que iba a molestar esto. No fue mi intención... Yo iba a dormir sola. La realidad es que no soy una desconocida que me cruzó en la calle. Tampoco me conocen hace mil años. Pero soy una buena mina. Y si le molestó, le pido disculpas. No fue mi intención. Pero, en todo caso, que lo hable con Fabián y lo arreglen ellos. Yo no voy a hacer nada para perjudicar a nadie".

La reacción de Nicole

Más tarde, por la siesta, el Cortá por Lozano, le hicieron ver esas declaraciones a Nicole, que estaba en su puesto de trabajo, y midiendo palabras dio su postura.

"A mí no me interesa hablar con nadie que no pertenezca a mi núcleo familiar. De hecho no lo hice ni critiqué a nadie que pertenezca a mi familia. Yo lo que critiqué fue la decisión que tomó Fabián, el papá de mis hijas en torno a esto. Segundo: los chicos pueden pedir muchas cosas, pero los que tomamos las decisiones y sabemos lo que están bien y lo que no, somos los adultos. Somos quienes estamos para poner los límites y enseñarles, sobre todo el papá y la mamá", fue el descargo de la modelo.

Y agregó: "Yo no estoy en contra de nadie. Sí sé que mis hijas la vieron tres veces, dos en combate y el día que durmieron todos juntos. Yo realmente quiero que él sea feliz y rehaga su vida, por eso tomé la decisión de separarme, porque quería ser feliz yo y quería que él también lo fuera. Ojalá algún día sea feliz con alguien y ojalá que esa persona sea buena, tenga una buena relación con mis hijas, y a su vez yo pueda tener una buena relación con ella porque quiero lo mejor para mis hijas".