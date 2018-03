La familia de Emilio Disi confirmó que le iniciará acciones legales a Dorys del Valle por sus dichos

-

Una gran polémica surgió tras la muerte Emilio Disi. Según se supo, su viuda Elvira llevará a la Justicia a Dorys del Valle porque quiere que pruebe las declaraciones que hizo, donde afirmó que el actor se quedó con sus propiedades y la dejó en la calle.

Dorys, quién era su exesposa, durante la enfermedad del actor hizo fuertes declaraciones: "No me interesa; fue muy desagradable lo que me hizo vivir. Perdí todo. Solo me quedé con mi casa. Me sacó todo. Los abogados son muy caros y gasté fortunas. A mí igual nunca me importó la plata. Tal vez por eso me pasó lo que me pasó", dijo.

Ahora, aseguran que Elvira, quien fue la mujer de Emilio Disi hasta sus últimos días, demandaría Dorys por aquellos dichos.

También, la familia habría asegurado que cuando Emilio y su ex mujer se separaron, y mediante un acuerdo judicial ella se quedó con el 70% de los bienes, mientras que él con el 30.

Además, la viuda afirma que él debió empezar de cero, y sus amigos lo ayudaron prestándole dinero, y tienen pruebas que lo demuestran, por ello irían en contra de Dorys.

Una vez instaladas las versiones Martín Guerrero, hijo de la actriz, fue quien habló pero no quiso entrar en la polémica.

"Que yo tenga conocimiento jamás dijo eso mi madre. Ella no quiere hablar del tema, para ella se terminó hace 25 años. Yo no tengo nada que decir cada uno es responsable de sus actos. No me interesa participar de estos temas y me duele que en estas circunstancias se piense en estas cosas de dinero", declaró ante la prensa.