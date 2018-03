Sofía Macaggi se separó de su pareja

23/03/2018 -

Sofía Macaggi está pasando por un gran momento profesional en la tevé y terminando sus estudios terciarios de la carrera de periodismo. En lo personal, la rubia se separó hace unos meses de Marcelo Trimarchi tras cuatro años de noviazgo, algo que mantuvo en secreto este tiempo.

"Me separé después de cuatro años de relación. No se supo antes porque no me lo consultaron y preferí cuidar la intimidad. Hoy después de un tiempo me lo consultaron y contesté la verdad", comentó Sofía.

Y agregó: "Hoy estoy dedicada al trabajo en Buenos días América, Infama y Secretos Verdaderos y al estudio en mi ultimo año de periodismo en TEA".