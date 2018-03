Mica: "Yo salgo con Fabián no con Nicole"

23/03/2018 -

Después del nuevo descargo de Nicole, Mica siguió hablando: "El padre autorizó que yo duerma con ella, entonces las explicaciones se las tengo que dar a él. De todas maneras, si le molestó, no fue intencional".

Y argumentó: "No hay un libro que esté escrito qué está bien y qué está mal. Nadie tiene la verdad absoluta ni razón. Yo tengo mis quilombos, imaginate hacerme cargo de otros, para nada. No me interesa. A ella no la conozco y no tengo nada en contra de ella. Los problemas que tenga con Fabián los va a arreglar con él y no conmigo y las explicaciones lo mismo: yo salgo con él, no salgo con ella para darle explicaciones. La nena me pidió y no me pareció tan descabellado".