La modelo tuvo una charla con el futbolista

Nicole tuvo un diálogo con "Poroto", tras sus fuertes declaraciones y contó cual fue el motivo.

"¿Si él me escribió? Hablamos, como si nada, de cualquier otra cosa. Hablamos del cumpleaños de una de mis hijas que él quiere festejar... Pero no lo quiero pintar como una mala persona, porque él no es mala persona. Por ahí se está equivocando en un montón de cosas, en su accionar", relató la rubia, dejando en evidencia que su ex no le tocó el tema.

Luego contó cómo pasó la noche, tras un día movilizante. "¿Ayer cómo fue tu vuelta a tu casa? ¿Te tocaban las nenas?", le preguntaron. Y ella comentó: "Ayer estaban con el papá, por suerte, porque no tuve que jugarle la de fuerte a nadie".