Mariano Martínez se bajó de la obra "Rapunzel"

23/03/2018 -

Un nuevo drama se suma a Rapunzel. Ahora otro de los protagonistas abandona su papel y fue él mismo quien dio la noticia.

Las especulaciones y los rumores llegaron a su fin, ya que Mariano Martínez contó que tras la sorpresiva renuncia de Laurita Fernández al proyecto artístico de llevar Rapunzel a las tablas, a él ya no le pareció tan "redondita" la propuesta y acabó por dar un paso al costado.

La semana pasada, el actor se refirió al portazo de la rubia y arrimó pistas sobre el desenlace.

"Estamos viendo si seguimos avanzando o qué hacemos. (...) Hoy no puedo confirmar que yo siga adelante con Rapunzel, ojalá que sí. No lo sé. Hoy no puedo decir nada. Me agarran en un momento de incertidumbre", había declarado en una entrevista que le hicieron.

Y finalmente en el programa Vino para vos, el galán dio la noticia, por supuesto, después de haberlo informado a la producción de la obra, que en menos de dos semanas se quedó sin los dos protagonistas principales, pensados para esta ocasión.

"¿En qué quedó Rapunzel? ¿Se barajó el nombre de Melina Lezcano?", le preguntaron al actor tras su renuncia.

Esto dio paso a que Mariano responda su actual situación con relación a la obra.

"No lo sé, no sé qué nombres se barajaron... pero yo ya no estoy en Rapunzel. Sí era la idea, pero por cosas que pasan, que es así este trabajo, yo ya no la voy a hacer", contó, firme tras su decisión Martínez.

Su futuro

Sin embargo, reconoció que, artísticamente, sigue teniendo proyectos teatrales en la mira: "Tengo ganas de hacer teatro igual, estamos charlando todavía", aventuró sobre una posible propuesta junto a Pepe Soriano. Por el momento, ya es oficial la renuncia de Martínez de la obra Rapunzel y habrá que ver cómo sigue su vida profesional.

Con reemplazo

Sin embargo, sabiéndose esto, el productor de la obra para niños, Francisco Márquez, contó que tan pronto como Martiano Martínez informó de su desvinculación de la obra, se salió a buscar reemplazante.

Será Benjamín Alfonso el intérprete masculino que estará al frente de la obra junto a Florencia Otero, en lugar del galán.

Márquez, quien desde un principio se había imaginado el proyecto con Laurita y Mariano, explicó que luego de la renuncia de la novia de Fede Bal, Martínez había quedado bastante desencantado y por ese motivo pudo entender su dimisión.

"La verdad que es un proyecto muy grande para no estar al 100%, por lo que entendimos su situación y rescindimos el contrato", explicó el productor.

Felicidad

Por su parte, Benjamín, aún sorprendiendo con la nueva propuesta que le llegó en las últimas horas, señaló: "Me sorprendió que me convoquen a mí. Me siento muy honrado porque me hayan elegido para este papel. Estoy muy entusiasmado y hablando con el director y los productores me parece que es un proyecto que pinta que será algo muy lindo, que mucha gente podrá disfrutar. La estética es algo alucinante, el vestuario es increíble. Hay un elenco con unos compañeros que son muy talentosos y me da un poco de calor estar al lado de ellos. Vamos hacer un trabajo muy duro para darle vida a Leo, mi personaje. Será un espectáculo para toda la familia".