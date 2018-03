Messi en duda para el partido de hoy

Hoy 08:32 -

Una señal de alarma se encendió en la selección argentina, ya que una sobrecarga muscular podría dejar a Messi afuera del partido de esta tarde, a las 16.45 ante Italia.

El interrogante sobre la gran figura que tiene la selección de Jorge Sampaoli, pasa exclusivamente por una cuestión física. El crack llegó a Manchester, donde se entrena la selección, con una sobrecarga. Y si bien realizó los entrenamientos con total normalidad, podría quedar al margen ante Italia.

Si juega o no dependerá de cómo se sienta hoy en el entrenamiento liviano previo al partido, cuando el cuerpo técnico deberá evaluar cómo resolver esta situación, para no exifir más de la cuenta al rosarino en la recta final rumbo al Mundial de Rusia 2018.

En caso de no formar parte del equipo titular irá al banco y su lugar lo ocupará Ever Banega. Así, la formación para hoy será con: Wilfredo Caballero; Fabricio Bustos, Federico Fazio, Nicolás Otamendi, Nicolás Tagliafico; Manuel Lanzini, Lucas Biglia, Leandro Paredes; Lionel Messi o Ever Banega, Gonzalo Higuaín y Angel Di María.