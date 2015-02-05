CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 24 de Marzo 2018
A LAS 20.15 CINE. EL GRAN AÑO.
Por El Liberal
24/03/2018 -
CANAL 7
11.00 LOS SIMPSONS
13.00 CINE. FLICKA 2
14.30 NICK JR.
18.15 KALLY’S MASHUP
19.00 LOS SIMPSONS
20.15 CINE. EL GRAN AÑO
22.00 PH PODEMOS HABLAR
00.30 LA CULPA ES DE COLÓN
01.15 CIERRE DE TRANSMISION
AMÉRICA
11.00 PUENTES DE ESPERANZA
12.00 PASIÓN DE SÁBADO
18.00 AMÉRICA NOTICIAS
20.00 SECRETOS VERDADEROS
CANAL 7
14.00 EN ALGÚN LUGAR DE LA TIERRA
15.00 TPA NOTICIAS
17.00 DEPORTV
19.00 NOTICIAS DE AYER
CANAL 9
12.00 CLAVE ARGENTINA
13.00 EL CHAVO
16.00 COMBATE
20.00 IMPLACABLES
00.00 VERNUCCI MODA
EL TRECE
10.30 PLAN TV
11.30 AMOR EN GUERRA
13.00 CINE
22.00 LA NOCHE DE MIRTHA
00.15 CUCINARE
CANAL14
12.30 RECORDANDO
14.00 SANTIAGO, PUEBLO QUE BAILA
14.30 ESPÍRITUS DE MI TIERRA 1
15.30 DULCE Y SALADO
16.00 DALE FERRO
17.00 LOQUITOS X EL FÚTBOL
18.00 VA DE NUEVO
18.30 VIVIR SANTIAGO
19.00 EN ARMONÍA
19.30 PARA TODA MUJER
20.30 DE A DOS
21.00 LA TOCATA
22.00 RECORDANDO
CANAL 4
14.30 INNOVACIÓN PRODUCTIVA
15.00 VIDA SANA
15.30 SEGURIDAD VIAL
16.00 EDUCACIÓN Y CULTURA
16.30 MORENA TV
17.30 TENDENCIAS SANTIAGO
18.00 PUNTO DE ENCUENTRO
19.00 LA CABRITA EXPRESS
20.00 EN BOCA DE TODOS
22.00 EL MIRADOR: CONDUCE ELISA RAMOS
PELÍCULAS
CINEMAX
06.27 PARQUE JURÁSICO III
08.11 SHERLOCK HOLMES
10.37 VOLVER AL FUTURO III
12.55 TOY STORY
14.30 EL AGENTE DE C.I.P.O.L.
16.46 SHERLOCK HOLMES
19.13 EL ORIGEN
22.00 EL AGENTE DE C.I.P.O.L.
TCM
08.15 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA
6)
08.40 LA NIÑERA
09.30 XENA. LA PRINCESA GUERRERA
10.20 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA
6)
10.45 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 6)
11.10 LA NIÑERA
12.00 ALGUIEN SABE DEMASIADO
14.02 EL DEMOLEDOR
16.10 EL PERFECTO ASESINO
18.09 ¿QUÉ TAL, BOB?
19.59 SHANGHAI KID
22.00 LOCADEMIA DE POLICÍA 2
23.39 SÉ LO QUE HICIERON EL VERANO
PASADO
TNT
06.33 TAN PERVERSA COMO EL DIABLO
08.08 TARZÁN. LA EVOLUCIÓN DE LA
LEYENDA
09.54 LOS INCREÍBLES
12.01 LLUVIA DE HAMBURGUESAS
13.43 SIN HIJOS
15.29 LA LEYENDA DEL TESORO PERDIDO -
EL LIBRO DE LOS SECRETOS
17.53 ¿QUÉ PASÓ AYER? PARTE III
19.48 HELLBOY 2. EL EJÉRCITO DORADO
22.00 CAPITÁN AMÉRICA Y EL SOLDADO
DEL INVIERNO
00.34 AL FILO DEL MAÑANA
SPACE
06.00 LOS ÁNGELES DE CHARLIE
07.26 LOS ÁNGELES DE CHARLIE. AL LÍMITE
09.29 10.000 A.C.
11.31 EL CHACAL
13.58 ZONA DE IMPACTO
16.02 RAYO NEGRO
18.05 TIEMPO EN CONTRA
19.50 AJUSTE DE CUENTAS
22.00 NEVER BACK DOWN. NO
SURRENDER
CINECANAL
10.00 DOCTOR DOLITTLE
11.30 JOHNNY ENGLISH RECARGADO
13.15 COWBOYS Y ALIENS
15.15 HELLBOY 2. EL EJÉRCITO DORADO
17.10 EL HOMBRE ARAÑA 3
19.45 IRON MAN 2
22.00 GUERRA MUNDIAL Z
23.55 STAR TREK SIN LÍMITES
SONY
06.00 AMIGOS CON DINERO
08.00 CHICAS PESADAS
10.00 SON COMO NIÑOS
12.00 LA BODA DE MI MEJOR AMIGO
14.00 CHICAS PESADAS
16.00 SON COMO NIÑOS
18.00 LA BODA DE MI MEJOR AMIGO
20.00 COMPAÑEROS DE COPA
22.00 GRACIAS POR COMPARTIR
A DÓNDE IR
FERIA UPIANITA
(INDEPENDENCIA Prolong.)
+HOY, DE 19 A 24, SE
PRESENTARÁ EDITH CORPOS
Y ALE CARABAJAL. ARTESANO
INVITADO: VALENTINA
BURGOS.
DESAFINADO
(URQUIZA 267)
+HOY, A PARTIR DE LAS 23, SE
PRESENTARÁ “ZEROCULPA”;
CON “MONSENIOR TERRENAL”,
COMO ARTISTA INVITADO.
CLUB SAN CARLOS
(LA BANDA)
+HOY, LOS BUKIS Y ENRIQUE
MAZA Y LA VERDADERA
ESQUINA DEL RECUERDO
(PEDRO LEÓN GALLO Y
CORRIENTES)
+HOY, ENRIQUE MAZA Y LA
VERDADERA, LOS KIJANOS Y LOS
TAITAS DEL CHAMAMÉ.
FÓRUM
(PERÚ 511)
+DOMINGO 25 DE MARZO, A LAS
15, Y A LAS 18, JUNIOR EXPRESS,
EN VIVO, SE PRESENTARÁ
CON EL CAPITÁN TOPA. LAS
ENTRADAS ESTÁN EN VENTA EN
LA BOLETERÍA DEL TEATRO 25 DE
MAYO Y EN AUTOENTRADA.COM.
+VIERNES 4 DE MAYO, A LAS
22, SE PRESENTARÁ EL TRÍO
MIDACHI CON SU ESPECTÁCULO
MIDACHI KINDON.
CENTRO CULTURAL DEL
BICENTENARIO
(LIBERTAD 439)
+SÁBADO 31 DE MARZO, A LAS
21, MOSOJ ÑAUPA PRESENTARÁ
AMUYCHIS TUCUY DANZAJ.
CINES
SUNSTAR
TOMB RAIDER (2D):
ACCIÓN, AVENTURA (+13 AÑOS)
24/03-14:30 (Cast) 17:00 (Cast)
TOMB RAIDER (3D):
ACCIÓN, AVENTURA (+13 AÑOS)
19:30 (Cast) 22:00 (Subt) 00.30
(Subt)
TITANES DEL PACÍFICO 2
(3D):
ACCIÓN ,AVENTURA (+13 AÑOS)
24/03 - 15:00 (Cast) 17:30 (Cast)
20:00 (Cast) 22:20 (Subt) 00:40
(Subt)
PETER RABBIT (2D):
ANIMACIÓN (APT)
24/03 -25/03- 14:30 (Cast) 17:00
(Cast) 19:30 (Cast)
PANTERA NEGRA (2D):
ACCIÓN (+13 AÑOS)
24/03-21:45 (Subt) 00:30 (Subt)
QUIÉN ES PAPÁ (2D):
COMEDIA (+ 13 AÑOS)
24/03 - 25/03- 15:00 (Cast) 17:20
(Cast) 19:40 (Subt)
HILO FANTASMA (2D):
ROMANCE (+ 13 AÑOS)
22:00 (Subt) 00:40 (Subt)
COCO (2D):
AVENTURA, ANIMACIÓN (ATP)
24/03 - 25/03 - 14:45 (Cast) 17:30
(Cast)
TITANES DEL PACÍFICO 2
(2D):
ACCIÓN ,AVENTURA (+13 AÑOS)
19:40 (Cast) 22:00 (Subt) 00:20
(Subt)
PROGRAMACIÓN SUJETA A MODIFICACIONES
SIN PREVIO AVISO
HÍPER LIBERTAD
TITANES DEL PACÍFICO APTA
13 AÑOS ESTRENO
CASTELLANO 2D: 17:30-20:10 y
22:30 (TODOS LOS DÍAS)
LAS AVENTURAS DE PETER
RABBIT ATP ESTRENO
CASTELLANO 2D: 17:50- 20:00 (TODOS
LOS DÍAS)
TOMB RAIDER APTA 13 C/ RESERVA
CASTELLANO 2D 22:50 (TODOS
LOS DÍAS)
PANTERA NEGRA APTA 13
AÑOS
CASTELLANO 2D 22:10- (TODOS
LOS DÍAS)
COCO ATP CASTELLANO 2D
18:30- 20:40- (TODOS LOS DÍAS)
VENTA ANTICIPADA
MAZINGER Z
ESTRENO 05-04
VALOR DE LAS ENTRADAS
2D Entrada general: $120
3D Entrada general: $130
De lunes a miércoles $75 exclusivo
online / Todos los Viernes $ 75 presencial
y online