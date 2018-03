CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 24 de Marzo 2018

24/03/2018 -

CANAL 7

11.00 LOS SIMPSONS

13.00 CINE. FLICKA 2

14.30 NICK JR.

18.15 KALLY’S MASHUP

19.00 LOS SIMPSONS

20.15 CINE. EL GRAN AÑO

22.00 PH PODEMOS HABLAR

00.30 LA CULPA ES DE COLÓN

01.15 CIERRE DE TRANSMISION

AMÉRICA

11.00 PUENTES DE ESPERANZA

12.00 PASIÓN DE SÁBADO

18.00 AMÉRICA NOTICIAS

20.00 SECRETOS VERDADEROS

CANAL 7

14.00 EN ALGÚN LUGAR DE LA TIERRA

15.00 TPA NOTICIAS

17.00 DEPORTV

19.00 NOTICIAS DE AYER

CANAL 9

12.00 CLAVE ARGENTINA

13.00 EL CHAVO

16.00 COMBATE

20.00 IMPLACABLES

00.00 VERNUCCI MODA

EL TRECE

10.30 PLAN TV

11.30 AMOR EN GUERRA

13.00 CINE

22.00 LA NOCHE DE MIRTHA

00.15 CUCINARE

CANAL14

12.30 RECORDANDO

14.00 SANTIAGO, PUEBLO QUE BAILA

14.30 ESPÍRITUS DE MI TIERRA 1

15.30 DULCE Y SALADO

16.00 DALE FERRO

17.00 LOQUITOS X EL FÚTBOL

18.00 VA DE NUEVO

18.30 VIVIR SANTIAGO

19.00 EN ARMONÍA

19.30 PARA TODA MUJER

20.30 DE A DOS

21.00 LA TOCATA

22.00 RECORDANDO

CANAL 4

14.30 INNOVACIÓN PRODUCTIVA

15.00 VIDA SANA

15.30 SEGURIDAD VIAL

16.00 EDUCACIÓN Y CULTURA

16.30 MORENA TV

17.30 TENDENCIAS SANTIAGO

18.00 PUNTO DE ENCUENTRO

19.00 LA CABRITA EXPRESS

20.00 EN BOCA DE TODOS

22.00 EL MIRADOR: CONDUCE ELISA RAMOS

PELÍCULAS

CINEMAX

06.27 PARQUE JURÁSICO III

08.11 SHERLOCK HOLMES

10.37 VOLVER AL FUTURO III

12.55 TOY STORY

14.30 EL AGENTE DE C.I.P.O.L.

16.46 SHERLOCK HOLMES

19.13 EL ORIGEN

22.00 EL AGENTE DE C.I.P.O.L.

TCM

08.15 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA

6)

08.40 LA NIÑERA

09.30 XENA. LA PRINCESA GUERRERA

10.20 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA

6)

10.45 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 6)

11.10 LA NIÑERA

12.00 ALGUIEN SABE DEMASIADO

14.02 EL DEMOLEDOR

16.10 EL PERFECTO ASESINO

18.09 ¿QUÉ TAL, BOB?

19.59 SHANGHAI KID

22.00 LOCADEMIA DE POLICÍA 2

23.39 SÉ LO QUE HICIERON EL VERANO

PASADO

TNT

06.33 TAN PERVERSA COMO EL DIABLO

08.08 TARZÁN. LA EVOLUCIÓN DE LA

LEYENDA

09.54 LOS INCREÍBLES

12.01 LLUVIA DE HAMBURGUESAS

13.43 SIN HIJOS

15.29 LA LEYENDA DEL TESORO PERDIDO -

EL LIBRO DE LOS SECRETOS

17.53 ¿QUÉ PASÓ AYER? PARTE III

19.48 HELLBOY 2. EL EJÉRCITO DORADO

22.00 CAPITÁN AMÉRICA Y EL SOLDADO

DEL INVIERNO

00.34 AL FILO DEL MAÑANA

SPACE

06.00 LOS ÁNGELES DE CHARLIE

07.26 LOS ÁNGELES DE CHARLIE. AL LÍMITE

09.29 10.000 A.C.

11.31 EL CHACAL

13.58 ZONA DE IMPACTO

16.02 RAYO NEGRO

18.05 TIEMPO EN CONTRA

19.50 AJUSTE DE CUENTAS

22.00 NEVER BACK DOWN. NO

SURRENDER

CINECANAL

10.00 DOCTOR DOLITTLE

11.30 JOHNNY ENGLISH RECARGADO

13.15 COWBOYS Y ALIENS

15.15 HELLBOY 2. EL EJÉRCITO DORADO

17.10 EL HOMBRE ARAÑA 3

19.45 IRON MAN 2

22.00 GUERRA MUNDIAL Z

23.55 STAR TREK SIN LÍMITES

SONY

06.00 AMIGOS CON DINERO

08.00 CHICAS PESADAS

10.00 SON COMO NIÑOS

12.00 LA BODA DE MI MEJOR AMIGO

14.00 CHICAS PESADAS

16.00 SON COMO NIÑOS

18.00 LA BODA DE MI MEJOR AMIGO

20.00 COMPAÑEROS DE COPA

22.00 GRACIAS POR COMPARTIR





A DÓNDE IR

FERIA UPIANITA

(INDEPENDENCIA Prolong.)

+HOY, DE 19 A 24, SE

PRESENTARÁ EDITH CORPOS

Y ALE CARABAJAL. ARTESANO

INVITADO: VALENTINA

BURGOS.

DESAFINADO

(URQUIZA 267)

+HOY, A PARTIR DE LAS 23, SE

PRESENTARÁ “ZEROCULPA”;

CON “MONSENIOR TERRENAL”,

COMO ARTISTA INVITADO.

CLUB SAN CARLOS

(LA BANDA)

+HOY, LOS BUKIS Y ENRIQUE

MAZA Y LA VERDADERA

ESQUINA DEL RECUERDO

(PEDRO LEÓN GALLO Y

CORRIENTES)

+HOY, ENRIQUE MAZA Y LA

VERDADERA, LOS KIJANOS Y LOS

TAITAS DEL CHAMAMÉ.

FÓRUM

(PERÚ 511)

+DOMINGO 25 DE MARZO, A LAS

15, Y A LAS 18, JUNIOR EXPRESS,

EN VIVO, SE PRESENTARÁ

CON EL CAPITÁN TOPA. LAS

ENTRADAS ESTÁN EN VENTA EN

LA BOLETERÍA DEL TEATRO 25 DE

MAYO Y EN AUTOENTRADA.COM.

+VIERNES 4 DE MAYO, A LAS

22, SE PRESENTARÁ EL TRÍO

MIDACHI CON SU ESPECTÁCULO

MIDACHI KINDON.

CENTRO CULTURAL DEL

BICENTENARIO

(LIBERTAD 439)

+SÁBADO 31 DE MARZO, A LAS

21, MOSOJ ÑAUPA PRESENTARÁ

AMUYCHIS TUCUY DANZAJ.

CINES

SUNSTAR

TOMB RAIDER (2D):

ACCIÓN, AVENTURA (+13 AÑOS)

24/03-14:30 (Cast) 17:00 (Cast)

TOMB RAIDER (3D):

ACCIÓN, AVENTURA (+13 AÑOS)

19:30 (Cast) 22:00 (Subt) 00.30

(Subt)

TITANES DEL PACÍFICO 2

(3D):

ACCIÓN ,AVENTURA (+13 AÑOS)

24/03 - 15:00 (Cast) 17:30 (Cast)

20:00 (Cast) 22:20 (Subt) 00:40

(Subt)

PETER RABBIT (2D):

ANIMACIÓN (APT)

24/03 -25/03- 14:30 (Cast) 17:00

(Cast) 19:30 (Cast)

PANTERA NEGRA (2D):

ACCIÓN (+13 AÑOS)

24/03-21:45 (Subt) 00:30 (Subt)

QUIÉN ES PAPÁ (2D):

COMEDIA (+ 13 AÑOS)

24/03 - 25/03- 15:00 (Cast) 17:20

(Cast) 19:40 (Subt)

HILO FANTASMA (2D):

ROMANCE (+ 13 AÑOS)

22:00 (Subt) 00:40 (Subt)

COCO (2D):

AVENTURA, ANIMACIÓN (ATP)

24/03 - 25/03 - 14:45 (Cast) 17:30

(Cast)

TITANES DEL PACÍFICO 2

(2D):

ACCIÓN ,AVENTURA (+13 AÑOS)

19:40 (Cast) 22:00 (Subt) 00:20

(Subt)

PROGRAMACIÓN SUJETA A MODIFICACIONES

SIN PREVIO AVISO

HÍPER LIBERTAD

TITANES DEL PACÍFICO APTA

13 AÑOS ESTRENO

CASTELLANO 2D: 17:30-20:10 y

22:30 (TODOS LOS DÍAS)

LAS AVENTURAS DE PETER

RABBIT ATP ESTRENO

CASTELLANO 2D: 17:50- 20:00 (TODOS

LOS DÍAS)

TOMB RAIDER APTA 13 C/ RESERVA

CASTELLANO 2D 22:50 (TODOS

LOS DÍAS)

PANTERA NEGRA APTA 13

AÑOS

CASTELLANO 2D 22:10- (TODOS

LOS DÍAS)

COCO ATP CASTELLANO 2D

18:30- 20:40- (TODOS LOS DÍAS)

VENTA ANTICIPADA

MAZINGER Z

ESTRENO 05-04

VALOR DE LAS ENTRADAS

2D Entrada general: $120

3D Entrada general: $130

De lunes a miércoles $75 exclusivo

online / Todos los Viernes $ 75 presencial

y online