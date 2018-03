FÚNEBRES | 24 de Marzo de 2018

24/03/2018 -

- María Ángela Chávez de Terribile

- Carlos Alfredo Campos

- José Domingo Villalba (Fernández)

- Ramón Alberto Escatt (La Banda)

- Albino Roque Quiroga

- Marcela Roldán (Forres)

- Rafael Alberto Smith

- Sandra Beatriz Alagastino

- Nelly Concepción Cano de Keil (La Pampa)

- Arminda Rodríguez (El Dean)

MOYANO, RICARDO ENRIQUE (q.e.p.d.) Falleció el 22/3/18|. Hugo, Guegui, Alejandro Arévalo y familia, Fernando Arévalo y familia, participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

MOYANO, RICARDO ENRIQUE (q.e.p.d.) Falleció el 22/3/18|. Sus compañeras del Centro de Distr. (Karina, Daniela, Maria, Alicia y Andrea) participan con profundo dolor el fallecimiento y elevan una oración en su memoria.

ALAGASTINO, SANDRA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 23/3/18|. Su esposo, hijos y demás familiares participan su fallecimiento y ruegan una oracion en su memoria. Sus restos serán inhumados hoy a las 9: 30 en el cementerio Parque de la Paz. Servicio realizado por Abraham Gubaira S.R.L. para Hamburgo Compañia de Seguros S.A.

BUENVECINO, MARÍA ROMINA (q.e.p.d.) Fallecio el 21/3/18.|, Su tía Camucha, sus primos Pilin, Sonia y Carla, participan su fallecimiento y acompañan a su familia en tan doloroso momento. Ruegan oraciones en su memoria.

CAMPOS, CARLOS ALFREDO (Yeye) (q.e.p.d.) Falleció el 23/3/18|. Su esposa Reyna Ibáñez, sus hijos Sandra, Gladis, Enzo Juana, Elena, Wilian, h .pol. nietos, su madre Francisca, hermano, sobrinos y demás familiares. Sus restos serán inhumados hoy 9 hs en el cementerio de Vuelta La Barranca.COB.OBRA SOCIAL MUNICIPAL- SERVICIO REALIZADO POR COCHERIA NORTE - LA PLATA 162 - TEL. 4219787.

CANO DE KEIL, NELLY CONCEPCIÓN (q.e.p.d.) Falleció en Guatraché, La Pampa, el 22/3/18|. Su hija Soledad Keil, hijo pol. Agustín Arce, sus hijas Rocío y Lucía Arce Keil participan con dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

CANO DE KEIL, NELLY CONCEPCIÓN (q.e.p.d.) Falleció en Guatraché, La Pampa, el 22/3/18|. Susana Vivona, sus hijos Benjamin y Eugenia, Valentin y Carla, Agustin y Soledad y Martín y María, nietos Maximo, Rocio, Sofia, Lucia, Elena e Isabella Arce participan con dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

CANO DE KEIL, NELLY CONCEPCIÓN (q.e.p.d.) Falleció en Guatraché, La Pampa, el 22/3/18|. Benjamin Arce y Eugenia Zain Pinto, sus hijas Sofia y Elena Arce participan con dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

CHÁVEZ DE TERRIBILE, MARÍA ÁNGELA (q.e.p.d.) Falleció el 22/3/18|. Sus hijos: Sandra, Rafaela, Carolina, Rosa y Cahio, hijos pol., nietos y bisnietos part. con dolor su fallec. y sus restos fueron inhumados ayer en el cement. Jardín del Sol. ORG. AMPARO SRL. EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

CHÁVEZ DE TERRIBILE, MARÍA ÁNGELA (q.e.p.d.) Falleció el 22/3/18|. Sus hijos Rosa, Sandra, Carolina, Caio, Rafaela, sus nietos Canela, Brandon, Jorge, Maia, Emilse, Paula, Rita, Thiago, Isabella, Esteban participan son dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

CHÁVEZ DE TERRIBILE, MARÍA ÁNGELA (q.e.p.d.) Falleció el 22/3/18|. Por siempre en mi corazón madre querida. Rosa Terribile participan con dolor su fallecimiento y eleva oraciones en su memoria.

CHÁVEZ DE TERRIBILE, MARÍA ÁNGELA (q.e.p.d.) Falleció el 22/3/18|. Flia. Coiman. Hugo Ariel, Emiliano, Estela, Mara sus nietos Emilse y Cucha te amamos. Participan con dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

CHÁVEZ DE TERRIBILE, MARÍA ÁNGELA (q.e.p.d.) Falleció el 22/3/18|. Negro Vella, Moni y Horge participan con dolor su fallecimiento y ruegan una oración en su memoria.

CHÁVEZ DE TERRIBILE, MARÍA ÁNGELA (q.e.p.d.) Falleció el 22/3/18|. Sr. Gerardo Antenor Montenegro, secretario general de U.P.C.N. la honorable comision directiva de U.P.C.N. cuerpo de delegados y personal de U.P.C.N, participan con profundo dolor el fallecimiento de la Sra. madre de la compañera secretaria de Accion Social Sandra Terribile. Ruegan oraciones en su memoria.

CHÁVEZ DE TERRIBILE, MARÍA ÁNGELA (q.e.p.d.) Falleció el 22/3/18|. Prof. Julia Antonia Comán, secretaria gremial de U.P.C.N participa con profundo dolor el fallecimiento de la Sra. madre de la compañera secretaria de Accion Social Sandra Terribile. Ruega oraciones en su memoria.

CHÁVEZ DE TERRIBILE, MARÍA ÁNGELA (q.e.p.d.) Falleció el 22/3/18|. Mario Jodas y familia, participan con profundo dolor el fallecimiento de la Sra. madre de la compañera secretaria de Acción Social Sandra Terribile. Ruega oraciones en su memoria.

CHÁVEZ DE TERRIBILE, MARÍA ÁNGELA (q.e.p.d.) Falleció el 22/3/18|. Compañeros de trabajo de su hija Sandra : Rodo, Luis, César, Claudia, Zulma, Valeria, Ely, Noemi, Cristina, Richard, Mari, Celina, Carlitos, Contadora Miana. Contadora Filippa, Hugo, Roxana, Dany, José, Eduardo, Martin, Gustavo y César Paz participan con dolor su fallecimiento.

CHÁVEZ DE TERRIBILE, MARÍA ÁNGELA (q.e.p.d.) Falleció el 22/3/18|. Carmen Escobar Terribile, José Ramón Sánchez y sus hijos Verónica y flia, Juanjo y flia. participan su fallecimiento y acompañan a su flia. en este dolor.

CHÁVEZ DE TERRIBILE, MARÍA ÁNGELA (q.e.p.d.) Falleció el 22/3/18|. Sus vecinos del barrio Mosconi: Cuca, Yola, Elvira y flia. Luna Terribile participan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

DELTROZZO DE JAPAZE, SELVA ALICIA (q.e.p.d.) Falleció el 19/3/18|. Nora Francerschi de Carbonel y flia participan su fallecimiento y del dolor tan grande de la familia.

DELTROZZO DE JAPAZE, SELVA ALICIA (q.e.p.d.) Falleció el 19/3/18|. Maria Ines Castiglione y Carlos Toia, participan su fallecimiento y acompañan a Tuty y a sus hijos con cariño.

DELTROZZO DE JAPAZE, SELVA ALICIA (q.e.p.d.) Falleció el 19/3/18|. Nelly Herrera de Basbús, sus hijos Abelardo, Luis y Josefa, Nelly, Eugenia y Carlos, Marcelo y Daniela, Maria Beatriz y Orlando y Cecilia y Pablo y sus respectivas flias, participan su fallecimiento y acompañan a su flia. en su dolor. Que brille para ella la luz que no tiene fin.

IBÁÑEZ, MARÍA CRISTINA (q.e.p.d.) Falleció el 23/3/18|. Su hijo Diego Contreras Ibañez, su hna. Nieve Ibañez, sobrinos y demás familiares part. su fallec. Sus restos seran inhumados a las 9 hs en elc ementerio La Piedad. Casa de duelo P.L. Gallo 330 s.v. Nº 2 Iosep. ORG,. ANTONIO GUBAIRA HNOS S.R.L.

IBÁÑEZ, MARÍA CRISTINA (q.e.p.d.) Falleció el 23/3/18|. Madre de mi corazón, fuiste todo para mí, siempre te tendre en mi corazon y estaras a mi lado. Te amo y se que yo era todo para Ti. Descansa en paz madre querida. Que Dios te reciba en su Reino y brille para vos la luz que no tiene fin. Su hijo Diego Fernando Contreras Ibañez, participa con profundo dolor su fallecimiento. Ruega oraciones en su memoria.

IBÁÑEZ, MARÍA CRISTINA (q.e.p.d.) Falleció el 23/3/18|. Hermana de mi alma: Mi vida se va con vos. Te amo con toda mi alma. Gracias por tanta bondad y generosidad. Que brille para vos la luz que no tiene fin y que goces del Reino Celestial, junto a nuestros padres. Te amo. Su hermana Nieves, su cuñado Angel Fulco y flia., participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

IBÁÑEZ, MARÍA CRISTINA (q.e.p.d.) Falleció el 23/3/18|. Querida tia te amamos, te vamos a extrañar, sin vos nada sera igual. Gracias por cuidarnos y querernos tanto. Su sobrina Fernanda Fulco y familia, sus sobrinos nietos Javier y Nahuel Sciolla, su sobrina Melina y el hermoso Valentin, a quien no llegaste a conocer personalmente, participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

IBÁÑEZ, MARÍA CRISTINA (q.e.p.d.) Falleció el 23/3/18|. Querida tía Cristi que el Señor te reciba en su Santa Gloria. Gracias por tanto tia querida, te vamos a extrañar, siempre te recordaremos. Su sobrino Gustavo Fulco, su esposa Patricia, sus sobrinos nietos Nicolas, Facundo y Valentina, participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

IBÁÑEZ, MARÍA CRISTINA (q.e.p.d.) Falleció el 23/3/18|. Madrina querida nunca te voy a olvidar, te agradezco todo el amor, acompañamiento y la entrega que has tenido para tus sobrinos y sobrinos nietos, gracias por todo lo que me enseñaste, me aconsejaste. Gran parte importante de mi vida se va con vos y todo tan rapido. Pero tengo la tranquilidad que estabas en paz, sin dolor, atendida y te fuiste como una reina, como la ultima vez que te vi y le pedia al Señor y a mi abuela que te protejan y que no sufras por que eras muy buena. Te amo tia. Gracias por quererlo tanto a mi Augusto y con todo mi dolor te digo: Descansa en paz, con la paz que te fuiste. Tu ahijada y sobrina Daniela Fulco, su sobrino nieto Augusto Nicolas Mottola Fulco, participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruega oraciones en su memoria.

IBÁÑEZ, MARÍA CRISTINA (q.e.p.d.) Falleció el 23/3/18|. Querida amiga Cristina, lamento tanto tu partida, pero deseo que goces del Reino Celestial y que brille para vos la luz que no tiene fin. Su amigo Luis participa con dolor su fallecimiento. Eleva oraciones en su querida memoria.

LETURIA, HUGO EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 21/3/18|. Sus ex-compañeros de trabajo de La Bancaria: Mario Lescano, Walter Torres, Manuel Luna, Ramon Medina, Ana Ingratta y Jose Larrosa, acompañana a su esposa, hijos y nietos con oraciones por su eterno descanso.

MOYANO, RICARDO ENRIQUE (q.e.p.d.) Falleció el 22/3/18|. Ricky es inexplicable el dolor que siente mi corazón, te fuiste como una estrella fugaz, un mandato divino, quiso que estes junto a tus padres, dejas en esta tierra toda la grandeza de persona que fuiste en todos los aspectos. Estaras por siempre en mi corazón. Su tía Lily Campoya, participa con gran tristeza y dolor su fallecimiento.

MOYANO, RICARDO ENRIQUE (q.e.p.d.) Falleció el 22/3/18|. Su tío Víctor Alberto Campoya, sus primo Victor, Rodo, Vero y Tati participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su querida memoria.

MOYANO, RICARDO ENRIQUE (q.e.p.d.) Falleció el 22/3/18|. Duele tanto tu partida, te vamos a extrañar por siempre. Sus tios Lily, Eduardo, primos Cecilia, Claudia, Daniela, Carla, sobrinos Pablo, Thiago, Isabella, participan su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

MOYANO, RICARDO ENRIQUE (q.e.p.d.) Falleció el 22/3/18|. "Señor ya esta ante ti, recibelo en tus brazos". Su ahijada Daniela Coronel, su primo politico Walter, su sobrina Isabella, participan con profundo dolor su fallecimiento.

MOYANO, RICARDO ENRIQUE (q.e.p.d.) Falleció el 22/3/18|. "Señor dale el descanso eterno y brille para él la luz que no tiene fin". Su madrina Elisa Gallo y flia. Participan con profundo dolor su partida y acompañan a sus hermanos y tios en estos tristes momentos. Ruegan oraciones en su memoria.

QUIROGA, ALBINO ROQUE (q.e.p.d.) Falleció el 23/3/18|. Sus hijos Raúl Orlando y Mónica, hijos pol. nietos, bisnietos y demás familiares, sus restos fueron Inhumados ayer en el Cementerio (La Piedad) SERVICIO REALIZADO POR COCHERIA NORTE - LA PLATA 162 - TEL. 4219787.

QUIROGA, ALBINO ROQUE (q.e.p.d.) Falleció el 23/3/18|. Su hijo Orlando Quiroga, Mariana, sus nietos Facundo Quiroga, Mariano y Rocío; familia Brandán, María y Enrique, participan con profundo dolor su fallecimiento, sus restos fueron inhumados en el cementerio La Piedad. Ruegan oraciones en su memoria.

SMITH, RAFAEL ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 23/3/18|. Su esposa Mirta Silvia Barrón, sus hijos Rafael, Sergio, Soledad, hijos pol. Lorena y Elena, nietos y demás familiares participan su fallec,. Sus restos fueron inhumados en cem. Parque de la Paz. Servicio ORG,. ANTONIO GUBAIRA HNOS S.R.L.

SMITH, RAFAEL ALBERTO (BETO) (q.e.p.d.) Falleció el 23/3/18|. Participamos con profundo dolor la partida de nuestro querido hermano y tío. Su hermano Roly y Marti, Ma. Marta Smith y Sebastián, Erika y Dante, Ma. Eugenia y Fredy, Eugenio y Alicia y todos sus hijos : Ignacio, Florencia, y Valentina Casares y Francisco y Benjamín Smith.

SMITH, RAFAEL ALBERTO (Beto) (q.e.p.d.) Falleció el 23/3/18|. Su tía Fanny Marostica de Fortuna y familia, participan con profundo dolor el fallecimiento de su querido sobrino Beto y elevan oraciones en su memoria y por su eterno descanso.

SMITH, RAFAEL ALBERTO (Beto) (q.e.p.d.) Falleció el 23/3/18|. Su primo David Fortuna y familia, participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en querida y por su descanso eterno.

SMITH, RAFAEL ALBERTO (Beto) (q.e.p.d.) Falleció el 23/3/18|. Sus primos Betty, Juan, Susana y Hebe Fortuna, Agustina Prados, Cholo Witquivich y sus respectivas familias, participan con dolor y tristeza su fallecimiento. Acompañan con cariño su familia. Dale Señor el descanso eterno y que brille para él la luz que no tiene fin.

SMITH, RAFAEL ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 23/3/18|. Tío Beto te vamos a extrañar. Sus sobrinos Huerto, Puchy, Ange, Flor y Machi Mattar Smith y sus respectivas familias. Ruegan una oración en su memoria y que brille para el la luz que no tiene fin.

SMITH, RAFAEL ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 23/3/18|. Santiago C. Lezana, María Alejandra Barbieri y sus hijos Santiago, Facundo y Lorena, Milagros y Edgar, y Valentino, y su nietos Federico, Faustino y Benicio, participan el fallecimiento y ruegan una oración en su memoria.

SMITH, RAFAEL ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 23/3/18|. Facundo Lezana, Lorena Perez y su hijo Benicio participan el fallecimiento y ruegan una oración en su memoria.

SMITH, RAFAEL ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 23/3/18|. Marcos Sobré y Belen Silva participan el fallecimiento y ruegan una oración en su memoria.

SMITH, RAFAEL ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 23/3/18|. Tus amigos Tano Storniolo y Muñeca e hijos Mariana, y Pablo ruegan una oración en su memoria y que tu alma descanse e paz. Hasta siempre querido amigo de toda la vida.

SMITH, RAFAEL ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 23/3/18|. Vicky, Felipe y Alo Barrón despiden con dolor al entrañable amigo Beto.

SMITH, RAFAEL ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 23/3/18|. Mariano Finola, Milagros Juárez Silvetti, Juan Muller, María de los Ángeles Juárez Silvetti participan con dolor el fallecimiento del querido " tío Caña" se ruega una oración en su memoria.

SMITH, RAFAEL ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 23/3/18|. Cr. Fernando Vaccari, Dra. Daniel Rafael y sus hijos Lourdes, Franco y Lucio, participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan en el dolor a sus familiares.

SMITH, RAFAEL ALBERTO (Beto) (q.e.p.d.) Falleció el 23/3/18|. Fabián Tobar y familia participa con dolor su fallecimiento y eleva oraciones en su memoria.

SMITH, RAFAEL ALBERTO (Beto) (q.e.p.d.) Falleció el 23/3/18|. Ricardo Dalale y Nora Litvak participan con profundo dolor su fallecimiento. Se ruega una oracion en su memoria.

SMITH, RAFAEL ALBERTO (Beto) (q.e.p.d.) Falleció el 23/3/18|. Santiago Olivera, Valeria Sastre, sus hijos Candelaria y Manuel Olivera participan con dolor el fallecimiento de su amigo Beto.

SMITH, RAFAEL ALBERTO (Beto) (q.e.p.d.) Falleció el 23/3/18|. José Rafael y flia. acompañan con profundo dolor a Silvia y demás familiares en este momento de dolor. Ruegan oraciones en su memoria.

SMITH, RAFAEL ALBERTO (Beto) (q.e.p.d.) Falleció el 23/3/18|. Daniel Yocca, su esposa Maria Lucrecia de la Cruz y flia. participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su querida memoria.

SMITH, RAFAEL ALBERTO (Beto) (q.e.p.d.) Falleció el 23/3/18|. Participamos con profundo dolor Bettina Gómez Omil, sus hijos Sebastián Torres, Maria Marta con Esteban Torres, Soledad Smith y Mariela Gómez Omil.

SMITH, RAFAEL ALBERTO (Beto) (q.e.p.d.) Falleció el 23/3/18|. Carlos Juárez, Adriana Silvetti, hijos y nietos participan con dolor la partida del padre de su yerno Sergio Smith. Se ruega una oracion en su memoria.

SMITH, RAFAEL ALBERTO (Beto) (q.e.p.d.) Falleció el 23/3/18|. Daniel Larsen, Suny Cuba y sus hijos Cristian, Federico y Benjamin lamentan profundamente su fallecimiento y acompañan con afecto a Silvia y su familia.

SMITH, RAFAEL ALBERTO (Beto) (q.e.p.d.) Falleció el 23/3/18|. Nicolas Juárez Silvetti, Ana Belén Dalale e hijas participan con profundo dolor el fallecimiento del querido "tío Caña". Se ruega una oración en su memoria.

SMITH, RAFAEL ALBERTO (Beto) (q.e.p.d.) Falleció el 23/3/18|. Carlos Antonio Olivera, Liliana Mendoza sus hijos Carlos, Eleonora, Santiago, Lucía y Facundo Olivera y sus respectivas flias. participan con dolor su fallecimiento.

SMITH, RAFAEL ALBERTO (Beto) (q.e.p.d.) Falleció el 23/3/18|. Ramiro Barraza, Marilú Juárez y sus hijos Ignacio, Emilio y Guadi y sus respectivas flias. Participan con mucho pesar el fallecimiento de "Caña" y acompañan a sus hijos en el dolor.

SMITH, RAFAEL ALBERTO (Beto) (q.e.p.d.) Falleció el 23/3/18|. Hoy te despedimos con "Un hasta siempre amigo", Que Dios te tenga en su gloria. Su amigo Ariel Rodriguez y Claudia Celiz participan su fallecimiento. Ruegan una oración para su memoria.

SMITH, RAFAEL ALBERTO (BETO) (q.e.p.d.) Falleció el 23/3/18|. Sus compañeros de 5to. año 2 º división promoción 73 de la Esc. "A. Ferreyra" participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan a Dios brinde pronta resignación a su querida familia.

SMITH, RAFAEL ALBERTO (Caña) (q.e.p.d.) Falleció el 23/3/18|. Héctor Arjona y Adriana Tenreyro y sus hijos participan el fallecimiento de su amigo y ex-compañero Caña y acompañan con cariño a Silvia y flia. Elevan oraciones en su memoria.

SMITH, RAFAEL ALBERTO (Caña) (q.e.p.d.) Falleció el 23/3/18|. María León, Laura Villalba y Gustavo Figueroa de Tele Imagen Codificada S.A. participan con profundo dolor el fallecimiento del padre del Sr. Sergio Smith. Ruegan una oración en su memoria.

SMITH, RAFAEL ALBERTO (Caña) (q.e.p.d.) Falleció el 23/3/18|. Víctor Marcelo Raed y su esposa María Inés Abdo, participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a la querida Silvia y flia, en este duro trance. Ruegan al Altisimo por su eterno descanso.

SMITH, RAFAEL ALBERTO (Caña) (q.e.p.d.) Falleció el 23/3/18|. Gustavo Basbús, María José Giovanniello, sus hijos Gastón, Adolfo, Augusto, despiden a su amigo Caña, acompañando a Silvia y a sus queridos hijas.

SMITH, RAFAEL ALBERTO (Caña) (q.e.p.d.) Falleció el 23/3/18|. Beto fuiste de esas personas que sin razones, nos tuvimos un profundo afecto, que en paz descanses. Gustavo, Noni y Ana Cecilia Alberto, participan con profundo dolor su falleimiento y acompañan a Silvia y toda la familia Smith en este duro momento, rogamos por una pronta resignación. Elevamos una oración en su querida memoria.

SMITH, RAFAEL ALBERTO (Caña) (q.e.p.d.) Falleció el 23/3/18|. Teresa de Cánepa, participa el fallecimiento de su ex-compañero y amigo Beto. Acompaña a su flia. en tan doloroso momento.

SMITH, RAFAEL ALBERTO (Caña) (q.e.p.d.) Falleció el 23/3/18|. Carlos Joris, participa con dolor su fallecimiento, eleva oraciones en su memoria.

SMITH, RAFAEL ALBERTO (Caña) (q.e.p.d.) Falleció el 23/3/18|. Sus hijos Rafael Alberto, Sergio Alejandro, Fernanda Soledad, sus nietas Ema, Clarita, Berni y Clementina, participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruega oraciones en su memoria.

SMITH, RAFAEL ALBERTO (Caña) (q.e.p.d.) Falleció el 23/3/18|. "Que brille para él la luz que no tiene fin". Sieira Maria Noemi, sus hermanos Tere, Lucy, Turi y Sara y sus respectivas familias, participan con dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

SMITH, RAFAEL ALBERTO (Caña) (q.e.p.d.) Falleció el 23/3/18|. Teresita Susana Carabajal de Zuain, sus hijos Luis, Omar, Gustavo, Eugenia, Roxana y sus respectivas familias, participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su querida memoria.

SMITH, RAFAEL ALBERTO (Caña) (q.e.p.d.) Falleció el 23/3/18|. Willian Mamanicci, su esposa Aida Villavicencio, sus hijos William, Ricardo, Aida y Leslie y sus respectivas familias, participan con dolor el fallecimiento del querido Beto, acompañan a su familia en este difícil momento.

SMITH, RAFAEL ALBERTO (CAÑA) (q.e.p.d.) Falleció el 23/3/18|. Carlos Fernández, su esposa Dolly M. Vercelli, sus hijos Sandra, Ariel, Fabiana, participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a la familia en este momento de tristeza. Elevan una oración en su memoria.

SMITH, RAFAEL ALBERTO (Beto) (q.e.p.d.) Falleció el 23/3/18|. Mirta Elizabeth Castaño de Barrón, participa con profundo dolor su fallecimiento. Ruega oraciones en su memoria.

SMITH, RAFAEL ALBERTO (Beto) (q.e.p.d.) Falleció el 23/3/18|. Señor ¿Quien entrará bajo tu tienda y habitara en tu montaña santa?. El que es irreprochable y actúa con justicia el que dice la verdad de corazón y no forja calumnias. Sal. 15(14): 1-2. Participamos con profundo dolor la inesperada partida del querido Caña Smith. Sus amigos de siempre. Violin Diaz, su esposa Graciela Atia, sus hijos Maria de los A., Ernesto y Alicia y sus nietos Valentina, Delfina y Bautista.

SMITH, RAFAEL ALBERTO (Beto) (q.e.p.d.) Falleció el 23/3/18|. Familia Frediani. Guido y Hebe y sus hijos Pablo y Monica, Daniel, Lali y Vanessa y Roberto participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan una oración en su memoria que Dios bendiga a su familia y que brille para él la luz que no tiene fin.

SMITH, RAFAEL ALBERTO (CAÑA) (q.e.p.d.) Falleció el 23/3/18|. Justo Alegre, su esposa Silvia Assef y sus hijos Analia, Omar, Lisandro, Fernando, Mariela y Fabián y sus respectivas familias, participamos con profundo dolor por tan irreparable pérdida. Deseándoles pronta resingación a su esposa e hijos. Elevamos oraciones en su memoria.

SMITH, RAFAEL ALBERTO (Beto) (q.e.p.d.) Falleció el 23/3/18|. Gerencia y personal de Tele Imagen Codificada S.A. participan con profundo dolor el fallecimiento del padre del Sr. Sergio Smith. Ruegan una oración en su memoria.

SMITH, RAFAEL ALBERTO (Beto) (q.e.p.d.) Falleció el 23/3/18|. Rosales Ramón Jorge, esposa e hijos, participan con dolor el fallecimiento del gran amigo Beto. Elevan oraciones en su memoria.

SMITH, RAFAEL ALBERTO (Beto) (q.e.p.d.) Falleció el 23/3/18|. Arturo Madías y Maria Eugenia Weyenbergh participan con profundo dolor el fallecimiento de nuestro amigo y ruegan oraciones en su memoria.

SMITH, RAFAEL ALBERTO (Beto) (q.e.p.d.) Falleció el 23/3/18|. Marta Lucrecia Abalovich y familia, participan con profundo dolor el fallecimiento de su querido amigo "Cañita". Ruegan oraciones en su memoria.

SMITH, RAFAEL ALBERTO (Beto) (q.e.p.d.) Falleció el 23/3/18|. Edmundo Alberto Costantini, Nany Hernández y sus hijos participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

SMITH, RAFAEL ALBERTO (Beto) (q.e.p.d.) Falleció el 23/3/18|. Andrés M. Privitera, participa su fallecimiento y acompaña a su querido amigo Sergio y flia., en estos momentos de dolor. Ruega oraciones en su memoria.

SMITH, RAFAEL ALBERTO (Beto) (q.e.p.d.) Falleció el 23/3/18|. Daniel Privitera, su esposa Cristina e hijos Andrés, Noelia, Anita y Danilo, participan su fallecimiento. Acompañan a sus hijos y elevan oraciones en su memoria.

SMITH, RAFAEL ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 23/3/18|. Hermano de la vida, dejas un enorme vacío, solo encontramos consuelo de saber que vas a estar con Dani. Te vamos a extrañar. Tito Iglesias y flia, Lucy Iglesias y flia, Liz Iglesias y flia.

SMITH, RAFAEL ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 23/3/18|. Comision directiva y personal del Círculo Odontológico Santiagueño participa con profundo dolor el fallecimiento del esposo de la socia. Dra. Silvia Barrón. Se ruega una oración en su memoria.

SMITH, RAFAEL ALBERTO (Beto) (q.e.p.d.) Falleció el 23/3/18|. Sus amigos. Alicia Guevel, Carlos Salvatierra participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan por su eterno descanso.

SMITH, RAFAEL ALBERTO (Beto) (q.e.p.d.) Falleció el 23/3/18|. Lucho Zanello, su esposa Moni Salomón, sus hijos Sandro y Oscar y sus respectivas familias, acompañan a sus sobrinos Huerto, Ramiro, Angela, Maxi y Florencia en el dolor causado por la sorpresiva y lamentable desaparición física de su tío; Para ellos un compañero, un amigo y un verdadero apoyo en los distintos momentos de la vida. Que su alma descanse en la paz del Señor.

SMITH, RAFAEL ALBERTO (Beto) (q.e.p.d.) Falleció el 23/3/18|. William Miguel Jacobo, participa con profundo dolor su fallecimiento.

SMITH, RAFAEL ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 23/3/18|. Hector Raul Barrón, su esposa Amelia Reynoso, sus hijos: Eugenia, Jorgelina, Maria Amelia, Raul. Ramiro, Rodrigo y sus respectivas familias participan su fallecimiento.

SMITH, RAFAEL ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 23/3/18|. La comisión directiva del Centro Recreativo lamenta profundamente la pérdida irreparable. Se ruega una oración en su memoria

SMITH, RAFAEL ALBERTO (BETO) (q.e.p.d.) Falleció el 23/3/18|. Leonardo Gigli, sus hijos Martin, Lucho, Chofi, Carolina, Mariana y Marcela, participan con profundo dolor y lo recordaran siempre con la alegria con la que vivió.

SMITH, RAFAEL ALBERTO (Beto) (q.e.p.d.) Falleció el 23/3/18|. Juan Cardona y sus hijos participan con profundo dolor su fallecimiento.

SMITH, RAFAEL ALBERTO (Beto) (q.e.p.d.) Falleció el 23/3/18|. Luis Lucena, Mercedes Martinetti, sus hijos Maria Eugenia, Gonzalo y Mercedes participan con dolor su fallecimiento y acompañan a Fernanda y Sergio.

SMITH, RAFAEL ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 23/3/18|. Para mi gran amigo Caña que se fue. Estamos con vos Silvia. Dr. José Gigena y flia.

SMITH, RAFAEL ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 23/3/18|. Juan Domingo Ibañez. Ada Rosa Miani y Juan Jose Ibañez Miani despiden al amigo y hermano de la vida.

SMITH, RAFAEL ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 23/3/18|. Sus amigos del Voley que nunca lo olvidarán: Tano y Muñeca, Pepe y Liló, Violín y Graciela, Gustavo y Cecilia, Charly y Alicia, Pablo y Mónica, Ariel y Claudia, Fabián y Andrea, Guido y Estela. Acompañamos a Silvia y flia en este momento de dolor. Rogamos una oración en su querida memoria.

SMITH, RAFAEL ALBERTO (Beto) (q.e.p.d.) Falleció el 23/3/18|. Antonio Castiglione, Marta Rojas Smith de Castiglione, sus hijos Maria Cecilia, Blanca Ines, Marta Susana y Enrique con sus respectivas familias participan de su fallecimiento y acompañan a su querida amiga Nata, Silvia y demás familiares en el dolor y la adversidad.





FERNÁNDEZ, PEDRO ADRIÁN (q.e.p.d.) Falleció el 24/3/14|. Hijo querido cuatro años que no te veo, ni oigo tu voz, todos los días lloro tu ausencia. Su madre y demás familiares, invitan a la misa en el Oratorio Don Bosco hoy a las 19 hs.

LUNA, JUAN CARLOS (q.e.p.d.) Falleció el 15/3/18|. Su esposa Aurelia Ávila (Lela), sus hijos Dr. Carlos David y Sergio Ricardo Luna Avila, agradecen a toda las peronas e instituciones que acompañaron su partida a la Casa del Señor. Invitan a la misa hoy a las 20 hs. en la parroquia Santa Rita, al cumplirse 9 dias de su fallecimiento.

PÁEZ DE BRAVO, DORA JESÚS (q.e.p.d.) Falleció el 21/3/11|. Yo soy la resurreccion y la vida, quien cree en mi aunque muera vivirá. Sus hijos Mary, Candi, José, Selva, Mirta y Mercedes, sus nietos y bisnietos invitan a la misa a celebrarse hoy a las 21 hs. en la parroquia de Mailin, con motivo de cumplirse siete años de su fallecimiento.

PAZ SAYAGO, MARÍA ANTONIA (q.e.p.d.)|. Madre querida que brillas en el cielo, ilumina nuestros caminos, cada año se siente más tu ausencia y mi dolor es cada vez más profundo. te amo madre mía. Siempre vivirás en mi corazón. Tu hijo Carli, tu hija Alejandra, tus nietos Gustavo, Rita, Cande y More, hnos. Pedro, Kuki y flia. invitan a la misa que se oficiará mañana a las 9 en Catedral Basílica.

SALOMÓN, DARDO OSCAR (Dadi) (q.e.p.d.) Falleció el 24/3/14|. Su esposa, sus hijos, nietos, invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20 hs. en la iglesia ortodoxa. Ruegan oraciones en su memoria.





CORBALÁN, HILDA ESTELA (q.e.p.d.) Falleció el 14/12/17|. Un feliz cumpleaños largo y extenso...infinidad de besos e incontables flores en sus diversas variedades de colores te mando hacia ti, alla en tu horizonte...Horizonte donde descansas en paz junto a la protección de los ángeles y la eterna compañia de Dios. Te amamos, te extrañamos y te llevamos siempre en nuestros recuerdos y en nuestros corazones. Feliz Cumpleaños Titi. Tu familia. Graciela, Estela, Tere, Gaby, Naty y Fernando. Elevamos oraciones en su memoria.

MARCOUX DE LLARRULL, MIRTA INÉS (q.e.p.d.) Falleció el 24/3/15|. Amada mía: Hoy se cumplen tres años de la noche aquella, que se apagó tu estrella para nunca más brillar. A pesar de buscarla por el Cielo, pero el cielo me reponde que ella está un poco más alla, con su mejor amigo en la eternidad, allá donde no existen dolores ni temores, donde todo es dicha y paz. Algún día, emprenderemos también la partida para estar allá juntos, en el Reino Celestial. Tu esposo Raúl, hijos Rosi, Nelva, Vanesa y Raulito, hijos pol. David, Marcos, nietos Camila, Micol, Luz, David y Constanza, Sofia y Martin, hijastros Duilio Reineri, Liliana e hijos Alejandro y Eliana, todos tus cuñados que nunca te olvidan y cada una de sus flias. Te amamos Mirta querida.





BASUALDO, DIEGO ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 25/9/17|. Diego, que el Señor te tenga a su lado como nosotros en el corazón y haga brillar para ti la luz que no tiene fin. Su esposa Marisa, su madre Olga.hnos. Mariela, Viviana, Marcela, Matías, Maxy y Ariel, sus hn os. pol. y sobrinos invitan al responso el 25/3/ a las 10 en el cementerio de Antilo y a las 20.30 en la misa de Pquia. Santo Cristo.





ESCATT, RAMÓN ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 22/3/18|. Sus hijos Rubén,Luis, Gabi, h. políticos Paola, Ramona, Hugo, nietos Solé, Yesi, Rubén, Sebastián, Milagros, Walter, Naiara, Tiago Máximo, Mía, Yesica, Luis, Lucas, Maxi, Dani, Mariana, Marta, Nico, Matías, Cristian, Dalma, bisnietos y demás familiares. Sus restos serán inhumados hoy 11 hs en el cementerio LA PIEDAD. Cobertura IOSEP.- SERVICIO REALIZADO POR COCHERÍA NORTE - LA PLATA 162 - TEL. 4219787.

SUÁREZ, PATROCINIA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Fallecio el 22/3/18|. Señor ya está ante ti recíbela en tus brazos y dale el descanso eterno. Por siempre querida Nena. Gabriela Marconi, participa con profundo dolor su fallecimiento. Ruega oraciones en su querida memoria.

SUÁREZ, PATROCINIA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 22/3/18|. La comision directiva y comunidad educativa del Instituto Cultural Anglo Argentino y Big Ben School, participa con profundo dolor su fallecimiento y acompañan al Sr. Damian Sayago y a su familia en este difícil momento. Ruegan oraciones en su memoria.





BRUNETTI, LUIS HÉCTOR (q.e.p.d.) Falleció el 22/3/18|. Dr. Jose Luis Hernández y familia participa con dolor su fallecimiento y elevan plegarias a Dios rogando por el eterno descanso de su alma. Frías.

BRUNETTI, LUIS HÉCTOR (q.e.p.d.) Falleció el 22/3/18|. Osky Suarez y familia, acompañan al Dr. Bruno Brunetti en este momeno de dolor, rogando a Dios nuestro Señor por el eterno descanso del alma de su padre y cristiana resignacion a toda la flia. Frías.

BRUNETTI, LUIS HÉCTOR (q.e.p.d.) Falleció el 22/3/18|. La comunidad educativa de la Esc Nº 17 Felix Frias participa el fallecimiento del padre del Dr. Bruno Brunetti y ruegan pronta resignacion a sus seres queridos. Frías.

BRUNETTI, LUIS HÉCTOR (q.e.p.d.) Falleció el 22/3/18|. Mirta Rojas, Maria Soledad González y Maria Celeste González participan el fallecimiento del papá del Dr. Bruno Brunetti. Que el Señor lo reciba en su Reino Celestial y conceda resignacion a sus familiares. Frías.

BRUNETTI, LUIS HÉCTOR (q.e.p.d.) Falleció el 22/3/18|. Nora Paula Liendo de Aguilar y familia, participan con pesar el fallecimiento del padre de sus sobrinos Dr. Bruno, Dra. Mariel y Martita. Elevan oracione spor su descanso eterno. Frías.

BRUNETTI, LUIS HÉCTOR (q.e.p.d.) Falleció el 23/3/18|. Corocho Tévez y familia participa con profundo dolor su fallecimiento. Ruega una oración en su memoria.

BRUNETTI, LUIS HÉCTOR (q.e.p.d.) Falleció el 23/3/18|. Consejo Directivo, Tribunal de Ética, Tribunal de Especialidades, departamento de capacitación y docencia, comisión de asesoramiento laboral y departamento jurídico del Consejo Médico de Santiago del Estero participan con profundo pesar el fallecimiento de su matriculado Dr. Luis Héctor Brunetti, padre de los Dres. María Elena y Bruno Luis Brunetti Ruegan oraciones en su memoria.

BRUNETTI, LUIS HÉCTOR (q.e.p.d.) Falleció el 23/3/18|. El presidente del Consejo Médico de Santiago del Estero, Dr. David Jarma participa con profundo pesar el fallecimiento de su colega, Dr. Luis Brunetti, padre de los Dres. María Elena y Bruno Brunetti y padre político del Dr. Luis Sayago. Ruega una oración en su memoria.

RODRÍGUEZ, ARMINDA (q.e.p.d.) Falleció el 23/3/18|. Sus hijos Hugo, Edi, Juan, Omar, Blanca , hijos políticos Maria, Alberto nietos Sole, Cintia, Martin , Pasi, Cristian, Romi, Yani , Alan, Thian, Sandra, Mariano, Fiore, Guille y demás familiares . Sus restos serán inhumados hoy 9 hs en el cementerio El Deán- SERVICIO REALIZADO POR COCHERIA NORTE - LA PLATA 162 - TEL. 4219787.

ROLDÁN DE JIMÉNEZ, MARCELINA (q.e.p.d.) Falleció el 22/3/18|. Su esposo Pedro Jiménez, sus hijos Rubén, Luis, Irma y Norma, h. pol. nietos bisnietos y demás familiares, sus restos fueron Inhumados ayer en el cementerio de Forres- Cob. IOSEP.- SERVICIO REALIZADO POR COCHERÍA NORTE - LA PLATA 162 - TEL. 4219787.

ROLDÁN DE JIMÉNEZ, MARCELINA (q.e.p.d.) Falleció el 22/3/18|. Su hijo Luis Jiménez, su hija política Mabel, sus nietos Ulises y Cintia, participan con profundo dolor su fallecimieto. Ruegan una oración en su memoria.

ROLDÁN DE JIMÉNEZ, MARCELINA (q.e.p.d.) Falleció el 22/3/18|. Su hija Norma Jiménez, sus nietas Gabriela, Valeria, sus bisnietos Matías y Felipe, participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruega oraciones en su memoria.

ROLDÁN DE JIMÉNEZ, MARCELINA (q.e.p.d.) Falleció el 22/3/18|. Su hijo Rubén Jiménez, sus nietos Gustavo, Omar y Maria Eugenia, participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su querida memoria.

ROLDÁN DE JIMÉNEZ, MARCELINA (q.e.p.d.) Falleció el 22/3/18|. Su hija Irma, su hijo político Luis Sayago, participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

VILLALBA JOSÉ DOMINGO (q.e.p.d.) Falleció el 22/3/18|. Sus hermanos Luis, Josefa, Hipólito, Isabel, Norma, Jenaro, Oscar, Carlos, Walter, Elva, Olga, hnos políticos, sobrinos, sobrinos nietos y demás familiares. Sus restos serán inhumados hoy 11 hs. en el cementerio Cristo Redentor (Fernández).- SERVICIO REALIZADO POR COCHERÍA NORTE - LA PLATA 162 - TEL. 4219787.





BONARDI, HUGO RENÉ (Coyi) (q.e.p.d.) Falleció el 24/3/13|. "Brille para él la luz que no tiene fin". Querido Coyi. Tu sereno transitar en la vida, por un sendero allanado con la comprension y el amor, ha sido el mejor ejemplo que nos dejaste. Pasaron 5 años, tu presencia fisica ya no nos acompaña, pero se siente tu presencia y late en cada recuedo, anecdotas, consejo y risas y se las revive como si fuese ayer, te extrañamos y solo consuela nuestra fe, que sos esa estrella luminosa que no solo orienta el andar de los tuyos, sino el de todo aquel que te conoció y te recuerda aun con mucho cariño. Hermanas y sobrinos. Ruegan una oracion en su memoria.