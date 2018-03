Fiscal Simón: "Voy a investigar la conducta que tuvieron el anterior y la actual gerente de la Anses"

Fotos INVESTIGACIÓN. Simón señaló que las maniobras cometidas en la Anses "ocurrieron desde el 2014", y que debió ser advertido por Yorbandi.

24/03/2018 -

La millonaria estafa a la delegación local de la Anses avanzará con otra importante arista en el caso, ya que el fiscal federal de Instrucción, Dr. Pedro Simón, dijo que va a "investigar la conducta que tuvieron la actual y anterior autoridades de la Anses".

En entrevista con EL LIBERAL, se explayó sobre esta situación y expuso que las irregulares maniobras cometidas al organismo "ocurrieron desde el 2014 y no puede no haber sido advertido por el anterior jefe de la Udai, Manuel Yorbandi".

Pero también cuestionó a la actual gerente, Natalia Neme, al juzgar que podría haber entorpecido la investigación, al hacer pública la denuncia antes que en sede judicial. Entiende que ello favoreció a que haya prófugos en la causa por el cobro indebido de pensiones derivadas a personas que presentaron actas de matrimonio falsas con jubilados muertos. También, dijo que es probable que se hayan destruido pruebas importantes.

En tal sentido, no descartó la posibilidad de imputar a la gerente Neme, por lo que solicitará que "no se le tome la declaración testimonial, porque es importante avanzar primero en analizar la conducta que tuvo, al no haber denunciado a tiempo las irregularidades que se cometían, prefiriendo primero hacer la difusión" pública, explicó el fiscal.

Simón reveló en ese sentido, que el día domingo 4 de marzo (antes de conocerse públicamente la denuncia), la gerente de la Anses, Natalia Neme, se comunicó con él para comentarle que había advertido irregularidades en el otorgamiento de las pensiones.

En aquella oportunidad, el funcionario judicial le había solicitado a la gerente de la Anses contactarse con la entonces fiscal de turno, Indiana Garzón, "para que se pudiera iniciar a tiempo las correspondientes actuaciones, y ordenar los allanamientos para evitar prófugos en la causa", como ocurrió hasta la fecha.

En este sentido, el inicio de las investigaciones tuvieron lugar después que tomaran estado público las denuncias. Además, dijo que la Anses recién se presentó en la Justicia provincial cuando ésta ya había iniciado una investigación a partir de una denuncia del Ministerio de Justicia de la provincia, y de que la Justicia Federal iniciara actuaciones de oficio ante la falta de presentación de la Anses ante el fuero federal.

También cuestionó que la Gerencia de la Anses se presentara primero en la Justicia provincial y recién a la semana siguiente a la Federal donde terminó la causa. Dijo que esto provocó "un retraso que originó la demora de los allanamientos, posibilitando así la fuga de varios de los sospechosos importantes y se rompan pruebas claves" de la estafa detectada al organismo.

Por tal motivo, el fiscal analizará "la omisión de denunciar inmediatamente" para obtener las pruebas claves en la investigación de estafa a la Anses.