24/03/2018 -

La Afab hará disputar la siguiente programación en Coronel Borges: 12.45, Sportivo Mariano Moreno vs. Herrera; 14.15, Gigantes del Sud vs. Coronel Suárez; 15.30, Herrera vs. Saint Lomo; 16.45, Gigantes del Sud vs. La Unión; 18.15, Huracán vs. Coronel Borges.

En Huracán se enfrentarán: 12.45, Central Córdoba vs. Locas x el Básquet; 14.15, Belgrano vs. Huaico Hondo; 15.30, Villa Mercedes vs. Locas x el Básquet.