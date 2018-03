24/03/2018 -

La segunda fecha del torneo de divisiones formativas se jugará hoy con la siguiente programación: desde las 9.30, Borges vs. Juventud; 10, Newbery vs. Colón; 10.30, Contadores vs. Atamisqui; 11, Defensores vs. Olímpico; 12.15, Lawn Tennis vs. Red Star; 13, Quimsa vs. Águilas de Pozo Hondo; 15, Suárez vs. Normal Banda e Independiente vs. Fernández; 16, Belgrano vs. Sp. Loreto y Villa Mercedes vs. Huracán.