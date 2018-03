Lorenzo se ve ganador en el circuito de Las Termas

Fotos CONFIANZA. Jorge Lorenzo no ve la hora de correr. Se tiene fe para la próxima cita que será en la Argentina.

24/03/2018 -

Jorge Lorenzo fue la estrella en la presentación de la primera tienda en España dedicada completamente a Ducati. El destacado piloto que estuvo acompañó a Claudio Domenicali, CEO de la firma italiana y Carmelo Ezpeleta, CEO de MotoGP, dijo que sigue confiando en sí mismo y que espera conseguir su primera victoria en el circuito de Las Termas de Río Hondo el próximo 8 de abril cuando llegue el MotoGP en su segunda presentación mundial.

"Hoy en día, en MotoGP no se puede afirmar nada con convicción porque están las cosas tan igualadas y cambian tanto de un circuito a otro que parece que cuando estás bien en un circuito has encontrado la solución para todos y no es así. Llegas a otro y tienes dificultades. Pero eso le va a suceder a todos los pilotos y a todas las marcas. Lo importante es que siga trabajando como hasta ahora. Estoy trabajando muy duro y los resultados tienen que llegar sí o sí", dijo con la ilusión de sea en la Argentina. Precisamente, sobre la carrera de la Argentina dijo: "No hay circuitos buenos ni malos o al menos esa es mi mentalidad. Cuando voy al próximo circuito siempre pienso que puede ser uno donde puedo conseguir la victoria. Lo veo así en la Argentina. Todo es posible en MotoGP, contó.

También Lorenzo advirtió que lo único que lo preocupa es ir muy rápido con esta moto. "Quiero conseguir mi primera victoria lo antes posible. No pierdo ni un minuto en pensar en ello. Mi prioridad es intentar ser el segundo campeón del mundo con Ducati. Para que eso ocurra, primero hay que ganar una carrera y ahora vamos por ella".