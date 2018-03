"Esperemos que sea el partido para romper la racha"

Fotos DESEO. Franco Ferrari, clave en el funcionamiento de Mitre, apuesta a ganar los tres puntos en Corrientes.

24/03/2018 -

Mitre consiguió un importante triunfo ante Atlético Rafaela, el pasado fin de semana y logró salir de la zona de descenso y mañana, desde las 19, se presentará en Corrientes para enfrentarse a Boca Unidos y el polifuncional del equipo "aurinegro", Franco Ferrari desea poner fin a la racha negativa y poder sumar los primeros tres puntos fuera de su cancha.

"Esperemos que esta sea el partido que rompa la racha de no obtener victorias como visitantes, porque es un rival directo y una victoria nos dejaría cerca de lograr el objetivo que nos propusimos a principio de temporada. Sería ideal, poder sumar los tres puntos", expresó el ex jugador de Tiro Federal y Santamarina en diálogo con EL LIBERAL. Ferrari, entiende que los correntinos llegan a este duelo en alza, tras el triunfo ante All Boys, pero también recalcó el envión anímico que provocó la victoria ante el líder el Nacional B, en el 8 de Abril.

"Boca (Unidos) es un rival directo por la permanencia, que viene en levantada, pero nosotros también llegamos bien, después de ganar un partido muy importante (ante Atlético Rafaela) que nos dio tranquilidad y confianza. Va ser un rival complicado como lo son todos, pero el plus de enfrentarnos a un rival con la misma pretensiones y vamos con la misión de sacar un buen resultado", explicó.

Por último, Ferrari aseguró que están cerca de cumplir con el propósito marcado antes de iniciar el torneo, aunque también explicó que no les gusta estar pendientes de ello.

"Antes de arrancar el torneo coincidimos que logrando una campaña de 30 o 32 puntos, estaríamos cerca de lograr mantener la categoría. Ganando el domingo, nos deja muy cerca de eso, pero la idea es no estar pensando en cuántos puntos nos faltan, porque puede jugarnos en contra".

El rival

El ingreso de Germán Rodríguez Rojas por el lesionado Diego Sánchez Paredes será la única variante que mostrará Boca Unidos para recibir a Mitre.

Desde su llegada a Corrientes, el DT Carlos Mayor propuso pocas variantes en las formaciones titulares boquenses. Cuando debió recurrir a algún cambio, casi siempre fue obligado por las circunstancias. Esta situación se repetirá mañana dado que Sánchez Paredes arrastra un desgarro en el isquiotibial y su lugar será ocupado por Rodríguez Rojas.