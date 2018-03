Llaman a testificar a Zuckerberg en el Congreso de EE.UU.

Fotos CASO. Por escándalo de filtración de datos de 50 millones de usuarios.

24/03/2018 -

La Comisión de Energía y Comercio de la Cámara de Representantes de Estados Unidos formalizó el pedido para que el CEO de Facebook, Mark Zuckerberg, testifique ante una audiencia parlamentaria sobre el ‘uso indebido’ de datos personales de usuarios de la plataforma.

Tal como adelantaron ayer, los legisladores Greg Walden (republicano) y Frank Pallone (demócrata) enviaron una carta al titular de la red social para formalizar la citación y detallaron los puntos que buscan aclarar.

"La audiencia examinará la recolección y venta de información personal de más de 50 millones de usuarios de Facebook, potencialmente sin su aviso o consentimiento y en violación de la política de Facebook", detalló la misiva.

El sábado anterior estalló el escándalo que envuelve a Facebook y a la consultora británica Cambridge Analytica por el ‘uso indebido’ que ésta hizo de los datos personales de 50 millones de estadounidenses, que habían sido recabados para una investigación psicológica y que fueron empleados por CA (que trabajó para la campaña de Donald Trump) para predecir tendencias electorales e influir sobre ellas.

Esos datos habían sido recogidos a través de la aplicación "This is your digital life", desarrollada por el profesor de la Universidad de Cambridge Alexandr Kogan, quien luego los cedió a CA .