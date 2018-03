Interesante programa para la grey burrera

24/03/2018 -

Los aficionados burreros tendrán espectáculo mañana, cuando se dispute una nueva jornada en el hipodromo 27 de Abril, con un porgrama de diez carreras, en donde sobresale el Clásico Otoño sobre 1.400 metros.

La carrera será la sexta y para la cual están anotados: Seriote Man, Harlem Soft, Grumpy, Rubio Nuclear, Seattle Cha Cha, Little Boy. También se correrá el premio Día del Telefónico sobre 1.100 metros, en cuarto turno con: Josema Cap, Kinetic Force, Gran Perillo, The Wolf, Only You, Way Girl, Fire Strinke, Stay Benedito, Solucion Blanc.

Otro de los atractivos que tendrá esta reunión será el premio Día Nacional del Agua sobre 1.200 metros. Para esta cita están anotados: Zensational You, Venetian Island, Ke Keres, Makal, Mic Birthday, Gabaon, Seductor Mio

El inicio será a la 11 con el premio Día Mundial de la Poesía sobre 400 metros: Mohada, Sin Documentos Tanguito, Magia Clásica, Mi Violín, Fiorino. La dirección del hipódromo invitó a la familia del turf a asistir al evento, ya que la entrada general tendrá un costo accesible de $ 50.