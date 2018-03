Santiago Rugby y Añatuya es el destacado

Fotos DUELO. El juego que animarán Santiago Ruguby y Añatuya en Primera por la Zona Campeonato se roba la atención.

24/03/2018 -

El rugby local abrirá hohoy la temporada 2018 de la ovalada, con la disputa del certamen Apertura, evento en donde participarán 22 equipos divididos en las zonas Campeonato, Interior 1 e Interior 2, el cual se extenderá hasta junio próximo.

Además, el certamen también comenzará para las divisiones juveniles.

En la Zona Campeonato jugarán 12 equipos, que estarán divididos en dos grupos, en los cuales jugarán todos contra todos a una rueda, tras la cual los primeros tres de cada grupo integrarán la Zona Campeonato, en tanto que los otros seis equipos conformarán la Zona Desarrollo. Allí volverán a jugar todos contra todos para determinar al campeón de cada una de las zonas.

En esta Zona, Santiago Lawn Tennis, Old Lions, Santiago Rugby y Olímpico presentarán dos equipos cada uno, en tanto que completarán la misma Añatuya RC, Amigos de Fernández, Fernández RC y Unse. Mientras tanto, la Zona Interior 1 estará integrada por 6 equipos, que jugarán todos contra todos a una rueda; luego de la misma, los cuatro primeros jugarán las semifinales, cruzándose el 1º ante el 4º y el 2º con el 3º.

La Zona la conforman Dorados, Loreto RC, Termas RC, La Cañada de Ojo de Agua, Old Lions Azul y Old Lions Rojo. Finalmente la Zona Interior 2, en la que jugarán 4 equipos, se jugará todos contra todos a dos ruedas para determinar al campeón. Esta zona, conformada por Sanavirones de Bandera, Quimilí RC, Juríes RC y Tintina, iniciará su actividad el próximo fin de semana.

Será una jornada imperdible para el rugby provincial que tendrá acción en varias ciudades.

Programa

El programa previsto para este fin de semana es el siguiente.

Para hoy en la Zona Campeonato Grupo A: Santiago Lawn Tennis Club B vs. Olímpico A (15); Santiago Rugby B vs. Añatuya RC (16.30); Amigos (Fernández) vs. Old Lions A (16).

Grupo B: Santiago Lawn Tennis Club A vs Olímpico B (16.30); Santiago Rugby A vs. Unse (15) Fernández RC vs. Old Lions B (15.30).

Zona Interior A. A las 14: Old Lions Rojo vs. La Cañada (Ojo de Agua).

En tanto que en la jornada de mañana también habrá acción. Se preveé éstos jueos: a las 16, Dorados vs. Loreto RC.

Juveniles (hoy): Añatuya RC vs. Santiago Lawn Tennis Club (12 en M/1 y 13.30 en M/2); Old Lions vs. Santiago Rugby (12, en M/15 y M/16 y 13.30 en M/2).