El hockey tendrá acción en Lawn Tennis y en Old Lions

24/03/2018 -

La Federación de Hockey programó para hoy un nuevo capítulo. En Lawn Tennis: a las 8, en 6ª división, Old Lions RC Azul vs. Mishqui Mayu HC; 9, en 6ª, CACC vs. Old Lions RC Rojo; 10, Sel. D. Sub 14 con rival por designar; 16, 1ª de D.: SLTC B vs C. A J. Newbery; 17.30, 1ª de D., Caer vs. SLTC Rojo; 19, 1ª de D., M. Mayu HC vs. SLTC A; 20.30, 1ª de D., H. Termas vs. Old Lions RC. En Old Lions: 8, en 6ª, SLTC Blanco vs. Green Sun; 9, en 6ª, H. Termas vs. SLTC R.; 16, en 1ª de D., SEH.C vs. Green Sun; 17.30, en 1ª de D., Old Lions RC Azul vs. Ucse; 19.30, en I., C. Círculo SC vs. Clodomira HC.