Dictan orden de detención internacional de Puigdemont y miembros de su partido

24/03/2018 -

El Tribunal Supremo español dictó órdenes de detención europeas e internacionales contra el ex presidente Carles Puigdemont, la ‘número dos’ de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), Marta Rovira, y cuatro ex consejeros del gobierno catalán que huyeron al extranjero. Puigdemont y sus ex consejeros Clara Ponsatí, Lluis Puig, Toni Comín y Meritxell Serret, huyeron a Bélgica a finales de octubre del año pasado cuando fueron imputados por la Audiencia Nacional de España por rebelión, sedición y malversación de fondos, en relación con la investigación del proceso de secesión.

La jueza de la Audiencia Nacional pidió su detención internacional, pero el juez instructor del Tribunal Supremo Pablo Llarena desactivó las órdenes de captura, al considerar que existía riesgo de que fueran extractos por delitos menores.

Pero, al confirmar el procesamiento de todos ellos por graves delitos de rebelión, penados con hasta 30 años de cárcel, Llarena decidió reactivar órdenes de arresto. Además, el juez pide la detención internacional de la secretaria general de ERC, Marta Rovira, quien no acudió a declarar ante el alto tribunal, que imputa delito de rebelión.