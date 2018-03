Andy Kusnetzoff: "Hago un programa para hablar con todos, sin la intención de que los que participan cambien de opinión"

24/03/2018 -

El periodista y animador Andy Kusnetzoff, quien comanda la segunda temporada del ciclo sabatino con invitados "Podemos hablar" a través de Telefé, celebró el espíritu del espacio porque "el hecho de poder conversar es lo que nos falta en la Argentina, es una asignatura pendiente". "Hago un programa para hablar con todos los que tienen la intención de intercambiar y llevarse algo, sin la intención de que alguno de los que participan cambie de opinión", describió Kusnetzoff acerca del programa que Telefé emite los sábados a las 22.

En medio de una semana agitada por sus cruces con Anamá Ferreyra y Eduardo Feinmann, Andy sostuvo durante una entrevista con Télam que "soy de la idea que todo es conversable".

Tomando así distancia del cuestionamiento acerca de si toda diferencia es salvable mediante el diálogo, el también mentor del envío radial "Perros de la calle" (Metro 95.1), apuntó: "Quizás porque hago radio es que me dedico a que todo sea conversable".

En la velada de hoy, además de Anamá, se sentarán a comer y a conversar con el ex "CQC", Pablo Echarri, Micaela Viciconte, Brian Buley, Lizy Tagliani y Silvia Fernández Barrio.

Entre las tertulias televisivas de los sábados y las mañanas radiales de 9 a 13, Kusnetzoff no se achicó y sostuvo que "siempre hay cosas dando vueltas y un montón de proyectos", aunque aclaró: "Estoy agradecido por la oportunidad porque conozco el contexto y cuáles son las reglas del juego en la televisión y porque no me olvido que empezamos por cuatro programas. Así que todo lo que vino después del quinto programa ya fue espectacular".

Kusnetzoff , que fue productor ejecutivo de "El Rayo", reveló: "Estoy muy contento de poder estar haciendo la segunda temporada de ‘Podemos hablar’".