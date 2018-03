Diego se enojó con su hija porque no invitó a sus tías y por la presencia de Darín

24/03/2018 -

Dalma Maradona se casó ayer con su novio Andrés Cardarelli en una coqueta recepción en Vicente López, pero ya comenzaron los problemas. Al parecer,

Diego se habría enojado con su hija por varios motivos. Primero porque, como ya se sabe, no invitó a su pareja Rocío Oliva, luego porque estaría Ricardo Darín, a quien el "Diez" no soportaría y, como si esto fuera poco, debido a que la actriz no invitó a sus tías , según contaron en "Pamela, a la tarde".

El 31 de marzo será la gran fiesta que tendrá lugar en un quinta de Pilar.

Es por eso que Diego llegaría dos días antes para asistir, pero ahora habrá que ver qué decide hacer el ex DT de la Selección tras la fuerte discusión que tuvo con su primogénita.

En los últimos meses, Diego y Dalma mantienen una relación tirante ya que a la actriz le molestó los dichos de él contra su madre Claudia Villafañe.