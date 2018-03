Analistas y consultoras cuestionan que nuevos empleos creados son informales y precarios

Hoy 21:26 -

Distintos analistas se refirieron a la baja del desempleo que informó esta semana el Indec y alcanza al 7,2% de la población económicamente activa a la par que coincidieron en señalar que muchos de los trabajos creados que permitieron la merma de desempleados, son precarios o bien están vinculados con la informalidad.

Consultado por el MIX ECONÓMICO, el economista Jorge Colina, indicó que “hay que ser cautos con el número porque da un crecimiento del empleo muy alto (más de 400 mil nuevos ocupados en la comparación interanual, cuando esto no venía siendo superior a 100 mil) lo que puede estar teniendo algunas distorsiones producto de que todavía se están normalizando las cifras del sistema estadístico nacional demolido por el anterior gobierno”.

Agregó que “lo que sí, es casi seguro es que el empleo aumenta. Lo que no se tiene certeza es cuánto. Un dato de interés es que en uno de los lugares que más crece es Santiago del Estero”.

En tanto, al preguntársele si se trata de empleos de calidad, sostuvo que “todavía no se tiene este dato, pero las tendencias indican que la mayoría deben ser empleos cuentapropistas y asalariados informales. Los formales están aumentando pero todavía son la minoría en términos de nuevos empleos”. A su vez, sobre los indicadores de sub empleo, el economista apuntó que “se mantuvieron más o menos constantes, lo que sugiere que la demanda de las empresas formales no habría crecido de manera importante sino que el aumento de los nuevos empleos vienen por el lado del autoempleo y el empleo informal”.

En tanto, el economista Eduardo Levy Yeyati, coincidió en que “los nuevos trabajos hoy son precarios”. Aunque agregó: “Siempre es mejor que haya empleo a que no lo haya, de cualquier tipo. Pero es cierto que gran parte de ese empleo generado últimamente no es asalariado privado”.

Según agregó, lo que le resulta curioso es que en un tiempo en que la economía crece, cueste generar ese compromiso de contrato laboral de 8 horas, con protección laboral. “Empiezo a pensar que no es la Argentina, que lo que está pasando es más estructural, que implica que las transformaciones productivas, las nuevas tecnologías hacen que se vaya desplazando el trabajo asalariado hacia otro tipo de modalidades laborales que están más desprotegidas y hay que empezar a proteger”.

Levy Yeyati, en Terapia de Noticias, por LN+, sostuvo que “en lugar de quejarnos porque no hay tanto trabajo asalariado, habría que empezar a agregar beneficios a los trabajos nuevos”. Recordó que históricamente los beneficios laborales se crearon en torno de los trabajos asalariados por la fuerza de los sindicatos que peleaban por beneficios laborales mientras que “los cuentapropistas no tienen sindicatos”.