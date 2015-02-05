CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 25 de Marzo 2018
Por El Liberal
Hoy 22:23 -
10.00 NICK JR.
11.00 SANTA MISA
12.00 LA PEÑA DE MORFI
17.00 NICK JR.
17.45 KALLY’S MASHUP
18.30 MARLEY PRESENTA. SANDRO
19.45 CINE. EL IMPARABLE
20.00 SORTEO DE MONO BINGO
20.10 SORTEO DE TÓMBOLA
20.30 CINE. EL IMPARABLE (CONTINUACIÓN)
22.00 OPINIÓN DEPORTIVA
22.30 EL SULTAN - EL ADELANTO
00.15 CINE. LA PATOTA
02.00 CIERRE DE TRANSMISIÓN
AMÉRICA
10.30 EL UNIVERSO DE LOURDES
12.00 MAURO, LA PURA VERDAD
15.00 MESSI EN LA CORNISA
15.30 SECRETOS VERDADEROS DE COLECCIÓN
17.00 AMÉRICA NOTICIAS
CANAL 7
14.30 COCINEROS ARGENTINOS
16.30 LOCOS POR EL CAMPO
17.30 EL PAÍS EN ESCENA
18.30 BIENALSUR
19.30 SUPERAGENTES Y TITANES
CANAL 9
10.30 EL CHAPULÍN COLORADO
12.00 EL CHAVO
13.00 TRIBUNA CALIENTE
15.00 LA ROSA DE GUADALUPE
16.00 COMBATE
20.00 IMPLACABLES
EL TRECE
09.15 EL GARAGE
10.00 CARBURANDO
13.00 ALMORZANDO CON MIRTHA LEGRAND
16.00 CINE SHAMPOO
22.15 ME GUSTA TU CANCIÓN
00.00 PASIÓN POR EL FÚTBOL
CANAL 14
13.00 ESPÍRITUS DE MI TIERRA
14.00 SGO. GOLF TOUR
14.30 RECORDANDO
16.00 LOQUITOS X EL FÚTBOL
17.00 BASQUET POR EL 14: REGATAS VS. CNEL. BORGES (Fem)
18.30 PARA TODA MUJER
19.30 ARABESC
20.00 EL PODIO
20.30 ARTESANOS
21.00 CORAZÓN DE VINILO (ESTRENO)
21.30 SÁBADO SAGRADO
22.30 SGO. PUEBLO QUE BAILA
23.00 BÁSQUET POR EL 14: DEFENSORES DEL SUD VS. ALTE. BROWN (FEM)
CANAL 4
15.00 PUNTO DE ENCUENTRO
16.00 MORENA TV
19.30 MISA DE LA COMUNIDAD
20.30 EDUCACIÓN Y CULTURA
21.00 TOP RANKING
22.00 TENDENCIAS SANTIAGO
22.30 SIN PROTOCOLO
23.00 EN PLENITUD
PELÍCULAS
CINEMAX
06.00 GEORGE DE LA SELVA
07.45 FESTIVAL DE LOS CABOS. UN DESTINO DE PELÍCULA
08.08 TODO ESTÁ PERDIDO
10.13 LA LEYENDA DE HÉRCULES
12.00 EL PRÍNCIPE DE PERSIA. LAS ARENAS DEL TIEMPO
14.15 MI VILLANO FAVORITO
16.00 KING KONG
19.32 LA MOMIA REGRESA
22.00 LA LEYENDA DE HÉRCULES
23.48 LA MOMIA
TCM
07.02 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 6)
07.27 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 6)
07.52 LA NIÑERA
08.17 LA NIÑERA
08.42 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 6)
00.07 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 6)
09.32 LA NIÑERA
09.57 LA NIÑERA
10.22 EL BOTÍN DE LOS VALIENTES
13.04 ¿QUÉ TAL, BOB?
14.51 SHANGHAI KID
16.50 SNATCH - CERDOS Y DIAMANTES
18.45 LOCADEMIA DE POLICÍA 2
20.22 DRÁCULA, MUERTO PERO FELIZ
22.00 TODAVIA SÉ LO QUE HICIERON EL VERANO PASADO
23.57 CANDYMAN
TNT
07.09 SIN HIJOS
08.53 LA LEYENDA DEL TESORO PERDIDO - EL LIBRO DE LOS SECRETOS
11.13 HELLBOY 2. EL EJÉRCITO DORADO
13.26 ¿QUÉ PASÓ AYER? PARTE III
15.22 AL FILO DEL MAÑANA
17.34 CAPITÁN AMÉRICA Y EL SOLDADO DEL INVIERNO
20.07 LA GRAN AVENTURA LEGO
22.00 EN EL BOSQUE
00.28 MARCADO POR LA MUERTE
SPACE
06.25 EL CHACAL
08.52 ZONA DE IMPACTO
10.56 EL PROTEGIDO
13.00 MATRIX
15.50 AJUSTE DE CUENTAS
17.59 ARMADOS Y PELIGROSOS
20.13 BIENVENIDO A LA JUNGLA
22.00 RAMBO - REGRESO AL INFIERNO
23.41 SHARKNADO 3
CINECANAL
11.07 FORREST GUMP
13.42 BAJO LA MISMA ESTRELLA
16.01 THE TRUMAN SHOW
17.54 EDDIE EL ÁGUILA
19.55 GUERRA MUNDIAL Z
22.00 CARRIE
23.47 NUNCA ME DEJES SOLA
SONY
09.00 SHARK TANK COLOMBIA
11.00 ANATOMÍA SEGÚN GREY
13.00 AMERICAN IDOL
17.00 THE VOICE
19.00 THE VOICE
20.00 SHARK TANK COLOMBIA
21.00 MARVEL’S RUNAWAYS
22.00 MARVEL’S RUNAWAYS
A DÓNDE IR
FÓRUM (PERÚ 511)
+DOMINGO 25 DE MARZO, A LAS 15, Y A LAS 18, JUNIOR EXPRESS, EN VIVO, SE PRESENTARÁ CON EL CAPITÁN TOPA. LAS ENTRADAS ESTÁN EN VENTA EN LA BOLETERÍA DEL TEATRO 25 DE MAYO Y EN AUTOENTRADA.COM.
+VIERNES 4 DE MAYO, A LAS 22, SE PRESENTARÁ EL TRÍO MIDACHI CON SU ESPECTÁCULO
MIDACHI KINDON.
CENTRO CULTURAL DEL BICENTENARIO (LIBERTAD 439)
+SÁBADO 31 DE MARZO, A LAS 21, MOSOJ ÑAUPA PRESENTARÁ AMUYCHIS TUCUY DANZAJ.
CINE TEATRO RENZI (BESARES 151, LA BANDA)
+SÁBADO 31, LA BANDA “PODER VIVO” PRESENTARÁ UN TRIBUTO A “RATA BLANCA”.
CASA TERRAVIVA (SAN MARTÍN Y SANTA FE)
+VIERNES 6 DE ABRIL, PEÑA “NOCHECITA SANTIAGUEÑA” CON MOSOJ ÑAUPA, KARLOS ROLDÁN, DEL ESTERO, EL SYMBOL, REFLEJOS DEL SALITRAL, CARABAJAL CÁCERES, ACADEMIA MADRE DE CIUDADES.
CINES
SUNSTAR
TOMB RAIDER (2D):
ACCIÓN, AVENTURA (+13 AÑOS)
25/03 - 28/03- 17:00 (Cast)
TOMB RAIDER (3D):
ACCIÓN, AVENTURA (+13 AÑOS)
25/03 -28/03-19:30 (Cast) 22:00 (Subt) 00:30 (Subt)
TITANES DEL PACÍFICO 2 (3D):
ACCIÓN ,AVENTURA (+13 AÑOS)
25/03 - 15:00 (Cast) 17:30 (Cast) 20:00 (Cast) 22:20 (Subt)
PETER RABBIT (2D): ANIMACIÓN (APT)
25/03- 14:30 (Cast) 17:00 (Cast) 19:30 (Cast)
PANTERA NEGRA (2D):
ACCIÓN (+13 AÑOS)
25/03 - 28/03- 21:45 (Subt)
QUIÉN ES PAPÁ (2D):
COMEDIA (+ 13 AÑOS)
25/03- 15:00 (Cast) 17:20 (Cast) 19:40 (Subt)
HILO FANTASMA (2D):
ROMANCE (+ 13 AÑOS)
25/03 - 28/03 - 22:00 (Subt)
COCO (2D):
AVENTURA, ANIMACIÓN (ATP)
25/03 - 14:45 (Cast) 17:30 (Cast) 26/03 - 28/03 - 17:30 (Cast)
TITANES DEL PACÍFICO 2
(2D):
ACCIÓN ,AVENTURA (+13 AÑOS)
25/03 - 28/03 - 19:40 (Cast) 22:00 (Subt)
PROGRAMACIÓN SUJETA A MODIFICACIONES SIN PREVIO AVISO
HÍPER LIBERTAD
TITANES DEL PACÍFICO
APTA 13 AÑOS ESTRENO
CASTELLANO 2D: 17:30-20:10 y 22:30 (TODOS LOS DÍAS)
LAS AVENTURAS DE PETER RABBIT ATP ESTRENO
CASTELLANO 2D: 17:50- 20:00 (TODOS LOS DÍAS)
TOMB RAIDER APTA 13 C/
RESERVA CASTELLANO 2D 22:50 (TODOS LOS DÍAS)
LA PANTERA NEGRA APTA 13 AÑOS
CASTELLANO 2D 22:10- (TODOS LOS DÍAS)
COCO ATP
CASTELLANO 2D 18:30- 20:40-
(TODOS LOS DÍAS) VENTA ANTICIPADA
MAZINGER Z
ESTRENO 05-04
VALOR DE LAS ENTRADAS
2D Entrada General: $120
3D Entrada General: $130
De lunes a miérc. $75 exclusivo online Todos los Viernes $ 75 presencial y online.