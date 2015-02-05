CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 25 de Marzo 2018

Hoy 22:23 -

10.00 NICK JR.

11.00 SANTA MISA

12.00 LA PEÑA DE MORFI

17.00 NICK JR.

17.45 KALLY’S MASHUP

18.30 MARLEY PRESENTA. SANDRO

19.45 CINE. EL IMPARABLE

20.00 SORTEO DE MONO BINGO

20.10 SORTEO DE TÓMBOLA

20.30 CINE. EL IMPARABLE (CONTINUACIÓN)

22.00 OPINIÓN DEPORTIVA

22.30 EL SULTAN - EL ADELANTO

00.15 CINE. LA PATOTA

02.00 CIERRE DE TRANSMISIÓN


AMÉRICA

10.30 EL UNIVERSO DE LOURDES

12.00 MAURO, LA PURA VERDAD

15.00 MESSI EN LA CORNISA

15.30 SECRETOS VERDADEROS DE COLECCIÓN

17.00 AMÉRICA NOTICIAS

CANAL 7

14.30 COCINEROS ARGENTINOS

16.30 LOCOS POR EL CAMPO

17.30 EL PAÍS EN ESCENA

18.30 BIENALSUR

19.30 SUPERAGENTES Y TITANES

CANAL 9

10.30 EL CHAPULÍN COLORADO

12.00 EL CHAVO

13.00 TRIBUNA CALIENTE

15.00 LA ROSA DE GUADALUPE

16.00 COMBATE

20.00 IMPLACABLES

EL TRECE

09.15 EL GARAGE

10.00 CARBURANDO

13.00 ALMORZANDO CON MIRTHA LEGRAND

16.00 CINE SHAMPOO

22.15 ME GUSTA TU CANCIÓN

00.00 PASIÓN POR EL FÚTBOL


CANAL 14

13.00 ESPÍRITUS DE MI TIERRA

14.00 SGO. GOLF TOUR

14.30 RECORDANDO

16.00 LOQUITOS X EL FÚTBOL

17.00 BASQUET POR EL 14: REGATAS VS. CNEL. BORGES (Fem)

18.30 PARA TODA MUJER

19.30 ARABESC

20.00 EL PODIO

20.30 ARTESANOS

21.00 CORAZÓN DE VINILO (ESTRENO)

21.30 SÁBADO SAGRADO

22.30 SGO. PUEBLO QUE BAILA

23.00 BÁSQUET POR EL 14: DEFENSORES DEL SUD VS. ALTE. BROWN (FEM)

CANAL 4

15.00 PUNTO DE ENCUENTRO

16.00 MORENA TV

19.30 MISA DE LA COMUNIDAD

20.30 EDUCACIÓN Y CULTURA

21.00 TOP RANKING

22.00 TENDENCIAS SANTIAGO

22.30 SIN PROTOCOLO

23.00 EN PLENITUD


PELÍCULAS

CINEMAX

06.00 GEORGE DE LA SELVA

07.45 FESTIVAL DE LOS CABOS. UN DESTINO DE PELÍCULA

08.08 TODO ESTÁ PERDIDO

10.13 LA LEYENDA DE HÉRCULES

12.00 EL PRÍNCIPE DE PERSIA. LAS ARENAS DEL TIEMPO

14.15 MI VILLANO FAVORITO

16.00 KING KONG

19.32 LA MOMIA REGRESA

22.00 LA LEYENDA DE HÉRCULES

23.48 LA MOMIA

TCM

07.02 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 6)

07.27 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 6)

07.52 LA NIÑERA

08.17 LA NIÑERA

08.42 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 6)

00.07 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 6)

09.32 LA NIÑERA

09.57 LA NIÑERA

10.22 EL BOTÍN DE LOS VALIENTES

13.04 ¿QUÉ TAL, BOB?

14.51 SHANGHAI KID

16.50 SNATCH - CERDOS Y DIAMANTES

18.45 LOCADEMIA DE POLICÍA 2

20.22 DRÁCULA, MUERTO PERO FELIZ

22.00 TODAVIA SÉ LO QUE HICIERON EL VERANO PASADO

23.57 CANDYMAN

TNT

07.09 SIN HIJOS

08.53 LA LEYENDA DEL TESORO PERDIDO - EL LIBRO DE LOS SECRETOS

11.13 HELLBOY 2. EL EJÉRCITO DORADO

13.26 ¿QUÉ PASÓ AYER? PARTE III

15.22 AL FILO DEL MAÑANA

17.34 CAPITÁN AMÉRICA Y EL SOLDADO DEL INVIERNO

20.07 LA GRAN AVENTURA LEGO

22.00 EN EL BOSQUE

00.28 MARCADO POR LA MUERTE

SPACE

06.25 EL CHACAL

08.52 ZONA DE IMPACTO

10.56 EL PROTEGIDO

13.00 MATRIX

15.50 AJUSTE DE CUENTAS

17.59 ARMADOS Y PELIGROSOS

20.13 BIENVENIDO A LA JUNGLA

22.00 RAMBO - REGRESO AL INFIERNO

23.41 SHARKNADO 3

CINECANAL

11.07 FORREST GUMP

13.42 BAJO LA MISMA ESTRELLA

16.01 THE TRUMAN SHOW

17.54 EDDIE EL ÁGUILA

19.55 GUERRA MUNDIAL Z

22.00 CARRIE

23.47 NUNCA ME DEJES SOLA

SONY

09.00 SHARK TANK COLOMBIA

11.00 ANATOMÍA SEGÚN GREY

13.00 AMERICAN IDOL

17.00 THE VOICE

19.00 THE VOICE

20.00 SHARK TANK COLOMBIA

21.00 MARVEL’S RUNAWAYS

22.00 MARVEL’S RUNAWAYS


A DÓNDE IR

FÓRUM (PERÚ 511)

+DOMINGO 25 DE MARZO, A LAS 15, Y A LAS 18, JUNIOR EXPRESS, EN VIVO, SE PRESENTARÁ CON EL CAPITÁN TOPA. LAS ENTRADAS ESTÁN EN VENTA EN LA BOLETERÍA DEL TEATRO 25 DE MAYO Y EN AUTOENTRADA.COM.

+VIERNES 4 DE MAYO, A LAS 22, SE PRESENTARÁ EL TRÍO MIDACHI CON SU ESPECTÁCULO

MIDACHI KINDON.

CENTRO CULTURAL DEL BICENTENARIO (LIBERTAD 439)

+SÁBADO 31 DE MARZO, A LAS 21, MOSOJ ÑAUPA PRESENTARÁ AMUYCHIS TUCUY DANZAJ.

CINE TEATRO RENZI (BESARES 151, LA BANDA)

+SÁBADO 31, LA BANDA “PODER VIVO” PRESENTARÁ UN TRIBUTO A “RATA BLANCA”.

CASA TERRAVIVA (SAN MARTÍN Y SANTA FE)

+VIERNES 6 DE ABRIL, PEÑA “NOCHECITA SANTIAGUEÑA” CON MOSOJ ÑAUPA, KARLOS ROLDÁN, DEL ESTERO, EL SYMBOL, REFLEJOS DEL SALITRAL, CARABAJAL CÁCERES, ACADEMIA MADRE DE CIUDADES.


CINES

SUNSTAR

TOMB RAIDER (2D):

ACCIÓN, AVENTURA (+13 AÑOS)

25/03 - 28/03- 17:00 (Cast)

TOMB RAIDER (3D):

ACCIÓN, AVENTURA (+13 AÑOS)

25/03 -28/03-19:30 (Cast) 22:00 (Subt) 00:30 (Subt)

TITANES DEL PACÍFICO 2 (3D):

ACCIÓN ,AVENTURA (+13 AÑOS)

25/03 - 15:00 (Cast) 17:30 (Cast) 20:00 (Cast) 22:20 (Subt)

PETER RABBIT (2D): ANIMACIÓN (APT)

25/03- 14:30 (Cast) 17:00 (Cast) 19:30 (Cast)

PANTERA NEGRA (2D):

ACCIÓN (+13 AÑOS)

25/03 - 28/03- 21:45 (Subt)

QUIÉN ES PAPÁ (2D):

COMEDIA (+ 13 AÑOS)

25/03- 15:00 (Cast) 17:20 (Cast) 19:40 (Subt)

HILO FANTASMA (2D):

ROMANCE (+ 13 AÑOS)

25/03 - 28/03 - 22:00 (Subt)

COCO (2D):

AVENTURA, ANIMACIÓN (ATP)

25/03 - 14:45 (Cast) 17:30 (Cast) 26/03 - 28/03 - 17:30 (Cast)

TITANES DEL PACÍFICO 2

(2D):

ACCIÓN ,AVENTURA (+13 AÑOS)

25/03 - 28/03 - 19:40 (Cast) 22:00 (Subt)

PROGRAMACIÓN SUJETA A MODIFICACIONES SIN PREVIO AVISO


HÍPER LIBERTAD

TITANES DEL PACÍFICO

APTA 13 AÑOS ESTRENO

CASTELLANO 2D: 17:30-20:10 y 22:30 (TODOS LOS DÍAS)

LAS AVENTURAS DE  PETER RABBIT ATP ESTRENO

CASTELLANO 2D: 17:50- 20:00 (TODOS LOS DÍAS)

TOMB RAIDER APTA 13 C/

RESERVA CASTELLANO 2D 22:50 (TODOS LOS DÍAS)

LA PANTERA NEGRA APTA 13 AÑOS

CASTELLANO 2D 22:10- (TODOS LOS DÍAS)

COCO ATP

CASTELLANO 2D 18:30- 20:40-

(TODOS LOS DÍAS) VENTA ANTICIPADA

MAZINGER Z

ESTRENO 05-04

VALOR DE LAS ENTRADAS

2D Entrada General: $120

3D Entrada General: $130

De lunes a miérc. $75 exclusivo online Todos los Viernes $ 75 presencial y online.



 
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