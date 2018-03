Jesús, el Mesías sufriente

Hoy 23:09 -

Este domingo comienza la Semana Santa en la que los cristianos recordamos, celebramos y hacemos presente el misterio de la pasión, muerte y resurrección de Jesús.

Como Iglesia nos hemos venido preparando durante la Cuaresma para este momento que constituye el fundamento de nuestra fe y el centro de nuestra vida de discípulos.

Con la celebración del Domingo de Ramos abrimos la Semana Santa y como Iglesia seguimos los pasos de Jesús a través de la Muerte hacia la Resurrección.

El relato, echa mano al Antiguo Testamento (Zac 9,9; Gen 49,11) y en forma biográfica, proclama a Jesús como Mesías.

Los hechos se sitúan en Jerusalén: esta ciudad es la meta: hacia allí va Jesús a morir, allí residen sus adversarios, el lugar dónde ellos lo matarán. Jesús manda a dos de sus discípulos a traer una cría de asno que todavía no fue montado, por lo tanto podía utilizarse en el ámbito religioso y cultural. Ellos cumplieron el mandato y luego de colocar sus mantos sobre el animal, lo que recuerda una entronización de rey en Israel (1 Re 1,38-40) Jesús montó sobre él. La gente que lo acompañó desde Galilea extiende sus vestiduras sobre el camino y follaje cortado de los campos.

Estos gestos son parte del ritual de entronización del Rey: Jesús es consagrado como el rey mesiánico, el príncipe de la paz. A la vez, lanzan gritos de hosanna y peticiones que expresan la súplica de compasión dirigida al rey (2 Sam 14,4). En la expresión ‘bendito el que viene en nombre del Señor’ se presenta a Jesús como aquel que viene a cumplir las promesas mesiánicas. Pero no a realizar esperanzas políticas. De ahí, que este relato haya que interpretarlo desde el contexto de la pasión y muerte de Jesús.

La entrada a Jerusalén presenta a Jesús como el rey mesiánico, el príncipe de la paz que viene a cumplir las promesas escatológicas de Dios.

No caben dudas de que Jesús es rey, pero no como los reyes de este mundo investido de poder político y militar, rodeado de riquezas y honores humanos. La dignidad de rey de Jesús se esclarece en su pasión y muerte. Jesús es el rey que muere en manos de sus enemigos, aquellos que detentan el poder político y económico y que no aceptan el proyecto de justicia, de igualdad y de libertad que Jesús trae para todos los hombres.

Conclusión

La Semana Santa es una oportunidad para los cristianos de recorrer el camino de Jesús, de vivir en comunión con Dios haciendo su voluntad y trabajando por su Reino. No se trata sólo de ‘celebrar’ algo que pasó en un tiempo de la historia, ni sólo hacer memoria como si se tratara de un recuerdo sino de ‘hacer presente’ la Pascua de Cristo, ‘enterrando’ aquellas conductas, modos de relaciones humanas y configuraciones de la sociedad que esclavizan a hermanos, que los excluyen de la mesa de la vida y los condenan al sufrimiento, para resucitar a un mundo nuevo en el que la vida se multiplique abrazando a todos, sanando sus heridas, creando espacios de libertad y desarrollo integral, que nos haga a todos más dignos, que nos permita ser felices y encontrar en Dios la paz y el amor que todo lo puede y todo lo transforma.