“La Quichua” la lengua que sólo hablan los mayores

Es sabido en la historia de Santiago del Estero que desde el tiempo de la conquista la lengua quichua fue conducida siempre a la marginación, tras la imposición del español. Aunque en gran parte de la provincia su uso familiar es común en muchos pueblos del interior, donde muchos viejos pobladores abogan por la necesaria revitalización de la lengua.

Es por eso que doña Elena Jiménez asegura que desde hace un buen tiempo que “ya se perdió la costumbre de hablar nuestra lengua quichua y me duele mucho que eso pase. Solamente lo hace la gente mayor”, asegura.

También recuerda que “los grandes (los abuelos) no nos permitían estar a su lado cuando ellos hablaban en quichua. Tampoco se sabía leer ni escribir, solamente se hablaba”, asiente, no sin antes reconocer la gran labor académica impulsada por don Domingo Bravo y también desde la música, por Sixto Palavecino, dos referentes indiscutidos que permitieron que la cultura quichua tenga un lugar de reconocimiento social.

Doña Elena no puede dejar el pasado tan atrás, por eso su cabeza “es una película que empieza a rodar cuando se me aparecen imágenes de los grandes momentos compartidos, y por eso agradezco a Dios por todo lo que me dio”, relata.

Así, rememora a viejos fernandenses como Indalecia Carabajal, “Shiba”, Ramiro, y otros pobladores con quienes dialogaba en quichua en la emisora radial de la iglesia, con el programa denominado “Sapiman” (Desde nuestras raíces).

“Tenemos que rescatar el quichua para que no se pierda”, relata, por eso valora espacios tan importantes como el programa radial con mayor vigencia en la provincia: el Alero Quichua Santiagueño, que por cuestiones de salud se tuvo que ausentar de su participación, pero sigue firmemente cada audición como una parte viva de un gran tesoro de nuestra cultura.