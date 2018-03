El artista que siempre busca encontrarse

Hoy 23:52 -

Trascender las fronteras de lo imaginable para crear mundos propios, es el gran desafío de todo artista, trazando las imágenes que los sueños van dictando hasta encontrar el camino correcto, que se envuelve con la propia pasión. El artista plástico Ángel Emilio Garay va siempre más allá de los conceptos estéticos aceptados, e invita a cultivar el espíritu crítico, atento y creativo.

Desde una perspectiva moral y estética, el fundador del Atelier Cultural de la ciudad de La Banda, considera que la educación es un aspecto esencial “para formar ojos críticos, sensibles y desprejuiciados”, aunque entiende que “ya no existen medios puros” dentro del arte, pues “todo es hibridez”.

No en vano reafirma que en esta época “nada está determinado ni resulta autoevidente y nadie es sueño de la verdad absoluta”. Así se acostumbró a desandar por la vida, con el desafío siempre latente de recuperar los sueños y las utopías, y transmitir a las nuevas generaciones de artistas de Santiago una enseñanza de vida, que pueda ser vital para poder emprender un camino propio y de crecimiento auténtico, lejos de lo que entiende como superficial.

¿Por dónde piensas que va el arte en este momento?

- Cuando Arthur Danto planteó el comienzo del arte post histórico, donde todo puede ser arte o lo que los artistas quieren que sea, lo que estaba planteando en realidad era la imposibilidad de definir el arte, ya que éste nos sorprende siempre con los inesperados cambios que opera y que nos obligan a continuas redefiniciones. No olvidemos que en la Edad Media las artes (liberales) eran siete: gramática, retórica, dialéctica, aritmética, geometría, astronomía y música. Sólo esta última, que hoy conocemos como un arte, entraba dentro de esa clasificación.

En el Renacimiento y gracias a la obra de los humanistas neoplatónicos, esta concepción va cambiando y el arte va adquiriendo una autonomía que la desliga tanto de la utilidad como de la función educativa o religiosa. Con el tiempo surgirá la expresión “bellas artes”, que contendrá la música, la pintura, la escultura, la arquitectura, la danza, la poesía y la oratoria, que hoy en día es reemplazada por la expresión más genérica de “artes visuales”. Creo que en la actualidad, el arte va por fronteras cada vez más borrosas, donde ya no existen medios puros pues todo es hibridez. La posmodernidad ha incorporado el arte a los procesos del desarrollo científico-tecnológico, ampliando sus posibilidades expresivas y experimentales. En el Computer Art se conjugan arte y ciencia, posibilitando un arte interactivo. El Arte Web o Net Art, las video instalaciones, con soporte audiovisual electrónico o digital, ha posibilitado la realización de importantes espectáculos multimedia. La desterritorialización del arte ha permitido la aparición de colectivos que realizan acciones cuyas prácticas tienen un sentido para la comunidad, sin que tengan muchas veces un reconocimiento social, como el arte urbano, el teatro-foro, la musicoterapia, la performance, el psicodrama, las orquestas infanto-juveniles, etc. Creo que el arte pasa por ahí en esta instancia histórica, sin que desaparezcan por completo las formas que conocemos como arte puro y sus cualidades dinámicas. Un concepto de evolución permanente donde ni siquiera podemos imaginar un futuro sin arte y menos aún las formas que éste tendrá en los tiempos por venir.

¿Qué futuro vislumbras en el nuevo performance artístico que retratan las jóvenes promesas de las artes plásticas de Santiago?

- En Santiago se ha abierto un panorama bastante interesante en cuanto a los artistas emergentes.

Con ellos el arte ha ingresado en contextos tradicionalmente no habitados por él, como el espacio urbano o natural, sin abandonar los lugares asignados a la Institución arte (museos o galerías). En los últimos tiempos cobró un auge impresionante el muralismo, a cargo de las jóvenes promesas de las artes plásticas santiagueñas, que han contribuido enormemente a la estetización de la sociedad. Otra novedad es la complementación de las artes: artistas plásticos que maquillan o diseñan el vestuario de teatreros; escenografías o videos de obras o espectáculos, entre otras.

¿Qué artistas han influido en tu carrera? (sean o no de las artes plásticas)

- En primer lugar, mi gran maestro fue el plástico tucumano Aurelio Salas, quien además de introducirme en los misterios del dibujo, me enseñó lo más importante: la esencia de lo que significa ser artista.

En la Facultad de Artes de la UNT, el pintor porteño Ezequiel Linares (introductor en Tucumán de la impronta del maestro Francis Bacon), tuvo también una gran importancia en mi formación, como lo fueron los referentes de la Nueva Figuración, Rómulo Maccio, Felipe Noé, Deira y De la Vega. Pero sin dudas el que me abrió las puertas y ventanas hacia los lugares más recónditos del arte fue el “flaco” Luis Alberto Spinetta.

Otros que también me mostraron los espacios infinitos del arte fueron los genios de Pink Floyd.

¿Crees que es un deber para el artista el comprometerse activamente con la sociedad?

- El artista es un ser humano que vive en un contexto socio-políticocultural que puede, como cualquier ser humano, comprometerse o no con su medio y con su época según el grado de conciencia y sensibilidad que posea. Hay artistas que “toman partido hasta mancharse”, como diría el poeta, y de estos hay miles de ejemplos en el mundo y en la historia; los hay también los que hacen de su oficio una búsqueda solamente estética sin comprometerse activamente con la sociedad, pero que realizan valiosos aportes al arte. Estas dos posturas son altamente justificables.

Pero hay también artistas que se desentienden y evaden y se sumergen en la gran industria cultural (muy bien analizada por Adorno y Horkheimer), donde el arte actúa como mercancía, confundiéndose con el negocio, la publicidad, la banalidad, la superficialidad y la diversión. Son aquellos que pintan siempre el mismo cuadro, o al decir del crítico alemán Norbert Joks: “Cuando un artista vende bien hay galeristas que le dicen: para este tipo de obra tengo dos o tres clientes más; es altamente probable que el artista siga produciendo lo mismo”.

Son los que piensan que la función de un cuadro es solamente decorar paredes. Respeto esa postura aunque no comparta su visión farandulera, snob, exitista y efectista. Spinetta, ejemplo de un lirismo de extrema pureza incorruptible, decía: “El arte va por un lado y el comercio va por otro. No se pueden conciliar. Es muy difícil que las dos cosas vayan de la mano”.

Por eso, mientras el mercado les exige a los artistas la repetición de la fórmula ganadora (el “hits”), este músico genial cambiaba permanentemente sus propuestas estéticas, desconcertando a la industria cultural. Cada disco que grababa era diferente al anterior y respondía a su evolución y crecimiento como artista y no a las exigencias del mercado.

¿Utilizar un lenguaje de vanguardia implica cambiar de estilos para innovar o no es necesario?

- Vanguardia es un término del léxico militar, adoptado por las artes en general durante casi todo el siglo XX. Las vanguardias artísticas se manifestaban como tendencias de ruptura contra los valores establecidos, para reinventar el arte y casi siempre estaban asociados a movimientos políticos o sociales. Estos “ismos” fueron agotándose en los años 70 y 80, tomando las formas y las reglas de la globalización y la lógica del mercado, perdiendo así su autonomía critica. A partir de allí, el nuevo arte, al ser autorreferencial, no pretende ninguna ruptura ni cumplir un fin social. No plantea ideas nuevas, sólo repite imágenes anteriores que pierden así su sentido. Experimenta, como un mero ejercicio lúdico, vaciado de contenido ideológico y sin intención utópica.

Por eso hoy ya no se habla de vanguardias ni surgen estilos nuevos porque como dijimos, hoy todo es mestizaje, hibridación. ¿Qué le falta experimentar al artista (sobre todo plástico)? Pensadores como Baudrillard o Huyssen, diagnostican que en este tiempo dominado por la virtualidad y el simulacro, la desaparición de la realidad arrastra consigo a la utopía. Por eso creo que los nuevos desafíos pasan por la recuperación de los sueños y las utopías, ese conjunto de necesidades y deseos humanos y esa permanente búsqueda de sentido a nuestros interrogantes.

Por eso siempre tengo presente algo que una vez escuché al gran Juan Saavedra: “Hay que seguir, en pos de las utopías”.

¿Es necesario educar para valorar el arte?

- Para la mayoría de la gente el arte contemporáneo es de difícil lectura. Se dice que hay que tener muchos conocimientos para entenderlo. El placer estético, de carácter emotivo e intuitivo, instituido por la Ilustración, fue convirtiéndose de a poco en un placer intelectual, ya que las profundas transformaciones producidas en las últimas décadas en la institución arte, y sobre todo a partir del arte conceptual, exigen al espectador una formación constante para comprender y decodificar esa nueva experiencia investigativa que lo llevará a un placer teorético y reflexivo. La obra de arte se presenta hoy como un problema a resolver y en la medida en que vayamos resolviendo los problemas que la obra plantea, recién podremos disfrutar de ella. La educación por el arte es fundamental, sobre todo para formar “ojos críticos”, sensibles y desprejuiciados, capaces de captar en una obra el espíritu de la época que la generó. Tarea difícil por la diversidad de receptores y públicos heterogéneos, donde muchos quedan afuera del circuito del arte, y donde el excesivo didactismo pondría en riesgo su complejidad semántica.

Mi óptica y mi posición respecto del arte están más allá de la concepción de éste como simple mercancía, relegándolo a una función meramente decorativa y sin compromisos de ninguna índole. Nunca me até a las modas impuestas por la industria cultural ni para satisfacer el gusto de nadie. Simplemente hago arte por una fuerte necesidad interior que me lleva a expresarme y a exponer mi mirada sobre el mundo, a sabiendas de que es una profesión ingrata, donde sólo algunos pocos llegan apenas a ser reconocidos mientras que la mayoría se muere en el anonimato. Aunque ya el viejo. Degas lo decía: “Ser artista no es una profesión. Es una forma lenta de suicidio”.