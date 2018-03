Alimentación saludable en establecimientos escolares

Hoy 00:10 -

Haciendo una introducción sobre lo que algunos establecimientos escolares han tomado como método saludable para la alimentación de los niños en etapa preescolar y escolar, la alimentación saludable”, en todos los niveles de la etapa escolar, vengo observando en consultorio y en experiencias particulares que en distintos ámbitos de los establecimientos con sus diferentes niveles han incluido la modalidad de la “alimentación saludable”, que en muchos casos carecen de lo “saludable”, que el establecimiento escolar (privados y/o estatal) les entrega a los niños tipos de viandas que son proveídos por concesionarios de quioscos y/o establecimientos de despensas dentro de los institutos donde se desconoce totalmente de un control estricto sobre la cadena alimentaria o su pirámide de alimentación saludable, que a los papás los tranquilice que sus niños recibirán el alimento adecuado; en este caso deberán atender muy bien los señores papás de qué es realmente lo que le proveen a nuestros niños en niveles preescolares y primarios; que son los más importantes por el crecimiento y desarrollo de nuestro cerebro, cognición, intelectualidad y un crecimiento eficaz a futuro para que ese niño en la actualidad sea un adulto con un sistema neuronal y función cerebral adecuada para su vida cotidiana.

Este escrito no hace alusión a la desnutrición que no es lo mismo que la malnutrición; hay un sistema de conceptos diferenciales en donde los papás muchas veces no están anoticiados y/o educados para diferenciar ciertas problemáticas, por tal motivo hablaremos sobre la malnutrición y su déficit en el crecimiento cerebral e intelectual del niño como también en el desarrollo de su talla cuando falla la “alimentación saludable”.

MALNUTRICIÓN

El término malnutrición se refiere a las carencias, excesos o desequilibrios en la ingesta de energía, proteínas u otros nutrientes.

Las comidas rápidas o chatarra suponen un aporte elevado de calorías y con ellas aparentemente el niño alcanza un buen peso e incluso un peso excesivo, pero la distribución de los nutrientes no es la adecuada, ya que no está equilibrada.

Es lógico, ya que en este tipo de comidas no existen alimentos frescos como frutas, verduras, pescado, etc., por lo tanto son deficitarios en minerales, vitaminas y omega 3. Hay un exceso de grasas, proteínas y sal y un déficit de fibra, pudiendo ser causa de malnutrición un tipo de obesidad, cada vez más frecuente entre los niños.

Es evidente que los niños de familias de condición socioeconómica baja tienen pocas probabilidades de éxito en la escuela, considerando que sufren desnutrición y se encuentran en un medio social poco estimulante, ya que la formación del pensamiento, el desarrollo emocional y la capacidad de aprendizaje están estrechamente vinculados con el proceso de nutrición humana. El cerebro necesita una adecuada oferta de nutrientes y de estimulación intelectual para desarrollarse y funcionar óptimamente; la pobreza priva al niño de ambas condiciones.

Por el Lic. Mariano Vega Botter. Neuropsicólogo.