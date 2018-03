"Venía errando tiros cómodos, pero todos me dijeron que siga intentando"

Fotos DECISIVO. Facundo Giorgi, con dos triples en el cierre, le dio la victoria a Olímpico el pasado viernes en Comodoro Rivadavia.

25/03/2018 -

En un final de película, tuvo la oportunidad de ponerle el mejor cierre a la gran actuación de Olímpico en Comodoro Rivadavia. Con dos triples cruciales y agónicos, le dio la victoria ante Gimnasia a los de Adrián Capelli que completan así una buena gira con dos triunfos en fila. Facundo Giorgi fue clave el viernes para el Negro y habló de sus dos bombas clave.

"Los dos triples se los tengo que agradecer al enano (Stanic), me buscó toda la noche. Venía errando tiros solo, pero todos me decían que lo siga intentando, que tenga confianza porque ya iba a entrar. Por suerte fueron tiros clave y decisivos para poder ganar en una cancha complicada’. Más allá que no pudimos cerrarlo bien en el tiempo regular lo hicimos en el suplementario y conseguimos esta victoria que nos viene bien".