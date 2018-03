"Trabajamos a brazo partido y no entendemos qué sucedió"

Fotos DESTRUCCIÓN. Según informó Basbús, el fuego destruyó todo lo que había en el interior del local. Además de la mercadería de la papelería se incendió una camioneta.

Alertados por la policía sobre el voraz incendio que estaba consumiendo todo su comercio, Raúl Basbús y otros miembros de su familia arribaron de inmediato al lugar para colaborar con los cientos de efectivos que trabajaban en el lugar.

En diálogo con EL LIBERAL, el propietario de la conocida papelería manifestó que el fuego acabó con el trabajo de toda una vida. "Lo único que sabemos con certeza hasta el momento es que las pérdidas son totales. Realmente aún no se terminó de definir nada. Estamos trabajando a brazo partido", explicó.

Además, el dueño del comercio confirmó que en el lugar "hay cuatro depósitos donde está toda la mercadería con la que se abastecen todas las otras sucursales. Hasta el momento todas son hipótesis, no hemos podido confirmar nada aún y sería una estupidez de mi parte decir cómo sucedió", explicó Basbús.

Consultado sobre si sospechaba que fue algo intencional sostuvo que "honestamente no lo sé. No puedo decir ni sí ni no. Desde anoche (por el viernes) a las dos de la mañana hasta ahora estamos sin saber qué pasó y sólo tratamos de controlar el fuego que se combate de un lado y vuelve a avivarse en otro".

El dueño de la papelería remarcó que las pérdidas económicas ascienden a cifras millonarias.