A poco del inicio del Mundial de fútbol, crecen las consultas por los paquetes turísticos a Rusia

25/03/2018 -

Si bien el elevado valor de los paquetes, el duro contraste con los precios del Mundial de Brasil o los kilómetros que separan a Rusia de Argentina hizo que hasta el momento no se haya concretado la venta de muchas plazas, con la cercanía de la gran cita mundialista del fútbol crecieron las consultas de los santiagueños en las agencias de turismo internacional que operan en la ciudad. Esto elevó el optimismo de los operadores, que confían en que "el bombardeo de información y publicidad que se va acrecentando a medida que se acerca la fecha, seducirá a los santiagueños que aún están indecisos". "A diario recibimos numerosas consultas, pero hasta el momento fueron pocos los paquetes que se vendieron. Claro, la gente conoce los precios y lleva las opciones para analizarlas en sus casas. Nosotros confiamos en que en los próximos días se van a vender", comentó Ángel, de la agencia Platino Turismo. Esta empresa comercializa paquetes de 14 noches, que incluye los pasajes aéreos y entradas a la cancha para el tercer partido y los de octavos de final, a 12.500 dólares, y otro de 10 noches, con partida en avión desde Buenos Aires, a 10.625 dólares. "Nosotros garantizamos el tema de las entradas, ya que las adquirimos a una de las tres empresas oficializadas por la Fifa. Además son para la zona denominada hospitality, que incluye recepción y lunch en el entretiempo y con ubicaciones en sectores preferenciales de la cancha", aseguró. El agente también indicó que hay muchas personas que averiguan por la venta sólo de pasajes o si se venden sólo entradas. "El tema de las entradas es delicado, porque no hay garantías que las empresas que las venden cumplan con lo que prometen. Hay que tener mucho cuidado con eso, porque por ahí son empresas de otros países y cuando uno llega allá no tiene a quién reclamarle si no cumplen", advirtió. Desde la empresa recomendaron a los interesados informarse bien sobre las garantías que ofrecen los operadores para este evento mundial.