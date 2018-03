"Astiz es un ejemplo de lo peor que ha pasado"

Fotos MIRADA. Estela de Carlotto dijo que los represores "no se arrepienten y han dicho que lo volverían a hacer", lamentó, durante el acto de ayer.

La titular de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, se expresó en contra de otorgar la prisión domiciliaria a un condenado por delitos de lesa humanidad al considerar esa posibilidad sólo "si se está muriendo y quiere morir en su cama que lo lleven".

En declaraciones a la prensa efectuadas momentos antes de que se iniciara el acto central por el Día de la Memoria por la Verdad y la Justicia, Carlotto subrayó que los represores de la última dictadura "no hablan, no confiesan, no ayudan, no se arrepienten y han dicho que lo volverían a hacer".

Crítica

Por esa razón, Estela de Carlotto se expresó en contra de otorgarles el beneficio de la prisión domiciliaria y puntualizó el caso de Alfredo Astiz, a quien calificó de "un ejemplo de lo peor que ha pasado en la Argentina".

"Si está enfermo, hay hospitales en la cárcel. Sólo si se está muriendo y quiere morir su cama que lo lleven, pero no en libertad porque van a conspirar", consideró la dirigente.

Por su parte, la referente de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, Taty Almeida, leyó una parte del documento en el que señalaron que "detrás del negacionismo está el intento de olvido y detrás del intento de olvido está el intento de desmovilizarnos".

"Libertad a los presos y presas políticos. Basta de ajuste y represión al pueblos", agregó la activista por los derechos humanos.

También se recordó la desaparición el año pasado del joven Santiago Maldonado (que fue hallado muerto en el río Chubut) en el marco de una protesta de una comunidad mapuche de Chubut y se afirmó que "fue el Estado, y el Gobierno es responsable". En este sentido, reiteraron el pedido de que "de una vez por todas sea apartada la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich".