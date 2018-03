Fotos Zannini destacó “el criterio jurídico de jueces valientes”

El exsecretario de Legal y Técnica Carlos Zannini recuperó la libertad y destacó a los "fiscales y jueces valientes" que leyeron el expediente "con un criterio jurídico, no político". "Soy un inocente que estuvo preso. Alguien leyó el expediente con un criterio jurídico, no político. Es una libertad que correspondía desde el primer momento", sostuvo el exfuncionario nacional. El dirigente opositor afirmó que estuvo preso "por voluntad de los que gobiernan y mandan y temor de algunos jueces". "Cuando hubo fiscales y jueces valientes yo recuperé la libertad", agregó Zannini. En ese sentido, manifestó: "Es el tercer 24 de marzo que iba a pasar detenido: estuve el 76 y el 77. Éste, gracias a Dios, no estoy preso. Voy a ir a la Plaza de Mayo (ver pagina 6), porque quiero cumplir con los 30 mil desaparecidos y con la historia de esta Patria". Postura Zannini aclaró que "lo más preocupante es que acá no termina nada" y recordó que sigue procesado en la causa que investiga la firma del Memorándum de Entendimiento con la República Islámica de Irán y el presunto encubrimiento de dirigentes de ese país en el atentado contra la sede de la Amia. "No es que me hayan absuelto, y eso es lo que me preocupa. Me han inventado un delito que no he cometido", resaltó. Por otra parte, el referente del Frente para la Victoria aseguró que "esta libertad, que correspondía desde el primer momento, es una demostración de que es innecesario el pedido de desafuero que han hecho respecto de la senadora Cristina Kirchner" en el marco del mismo expediente judicial.