Hoy tendrá continuidad el Apertura

Fotos ACCIÓN. El campeonato Apertura de Hockey gana emoción y hoy tendrá una gran cantidad de encuentros para sus distintas categorías.

25/03/2018 -

Hoy tendrá continuidad la nueva fecha del torneo Apertura denominado Municipalidad de Santiago del Estero, que organiza la Federación Santiagueña hockey sobre césped.

En cancha de Santiago Lawn Tennis, desde las 8 Central Córdoba se medirá ante Athenas en 7º División. A las 9, Lawn Tennis Rojo se enfrentará a Lawn Teninis Azul. A partir de las 10, Green Sun jugará ante Old Lions.

A las 16, Central Córdoba se enfrenta con C.A.E.R; 17.30, Central Córdoba lo hará ante Unión Sur. 18.30, U.C.S.E vs. Old Lions Rojo. En Old Lions, a las 8 Green Sun vs. Old Lions Azul; 9.05, Única vs. Old Lions Azul; 10.30, Old Lions Rojo se medirá con Unión y Juventud. Luego a las 16, partidos a designar.