Se ponen en marcha los octavos de final con una gran expectativa

Fotos OBJETIVO. Independiente quiere seguir pisando fuerte en el torneo.

25/03/2018 -

El Torneo Federal C ya está en su etapa de definiciones. Y esta tarde, en un clima de gran expectativa, se pondrán en marcha los cotejos de ida de los octavos de final, correspondientes a la Región Centro NOA.

Los encuentros que involucran a equipos santiagueños son los siguientes: 16, Los Dorados de Las Termas vs. San Martín de Las Termas (con el arbitraje de Carlos Roldán); 17, Social Bañado de Bañado de Ovanta (Catamarca) vs. Independiente de Fernández (Javier Roldán de Valle Viejo), Atlético Campo Gallo vs. Platense de Anatuya (Williams Abdala) y Belgrano de Nueva Esperanza vs. San Martín de Los Pirpintos (Esteban Banegas).

Además, jugarán: 17, Andino de La Rioja vs. San Martín de La Rioja (Emiliano Silva), Tiro Federal de Belén (Catamarca) vs. Dfensores de Fiambalá de Catamarca (Jesús Aldeco) y 17.30, Atlético River Plate Chepes, La Rioja vs. Atlético Chilecito de La Rioja (Gabriel González).

Hasta aquí llegaron los mejores 16 equipos de la región. Algunos lo hicieron tras una gran fase regular, mientras que otros tuvieron que recurrir al repechaje, pero ahora todos sueñan con conseguir el ascenso al nuevo Torneo Regional Federal Amateur.

Candidato

Sin dudas que Independiente de Fernández, que ganó todos los partidos de su grupo, es el gran candidato porque además tiene un plantel de jerarquía y experiencia. Pero hoy deberá ratificarlo ante un rival de cuidado y en terreno ajeno.

En Las Termas, Los Dorados se armó para pelear el ascenso, pero tuvo un andar irregular. San Martín será un duro escollo en esta serie de pronóstico reservado.

Belgrano de Nueva Esperanza es una de las sensaciones del torneo. Y quiere seguir haciendo historia en su primera participación. Mientras que Atlético Campo Gallo y Platense también se ilusionan con seguir en camino.