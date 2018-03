"La deuda se paga siendo campeones"

Fotos SUEÑO. El "Kun" Agüero quiere sacarse la espina de las finales perdidas y poder coronar en Rusia con la Selección.

Mientras se recupera de la lesión que lo marginó de los amistosos de la Selección, Sergio Agüero hizo un repaso de los últimos años, admitiendo nuevamente que siente una deuda tanto personal como colectiva con el equipo.

"Se paga haciendo las cosas bien, aprovechar este momento y demostrando en la cancha. Después del Mundial dije que estaba en deuda con la Selección y lo sigo pensando. Ojalá pueda saldarla. Se llegó a tres finales y todo el mundo está pensando en eso. Siendo campeones se pagaría todo lo que pasó años atrás".

Por otro lado, el "Kun" admitió lo que varios piensan en el grupo argentino, que Rusia es la última gran oportunidad de sacarse la espina en un mundial.

"Estamos metidos, ilusionados, en un gran momento la mayoría, en una buena edad. Sabemos que este es el Mundial, en el siguiente podés estar o no. Este es a todo o nada. Ojalá que sea ahora. Si no ganamos nos tenemos que ir, ya estamos grandes je. No quiero ni pensar en eso, hay que pensar en positivo. Después, si te vuelven a llamar, bienvenido sea. Depende de cómo estés y de lo que hagas en tu club. La confianza es más importante que la edad", sostuvo en charla con Fox Sports.

El delantero tampoco podrá estar presente en el amistoso del martes frente a España, en Madrid.