Diez atrapantes carreras en turf

Fotos ESPECTÁCULO La presencia de grandes ejemplares y jockeys hacen presagiar una jornada competitiva

25/03/2018 -

Con diez grandes pruebas se abrirá hoy un nuevo capítulo para el turf santiagueño en la pista del Hipódromo 27 de Abril, en donde sobresale el Clásico Otoño sobre 1.400 metros, cita que saltará a escena en el sexto turno.

Será a las 14.45 y están anotados: Seriote Man, Harlem Soft, Grumpy, Rubio Nuclear, Seattle Cha Cha, Little Boy. El premio Día del Telefónico sobre 1.100 metros (13.15) es otra de las fuertes, en cuarto turno con: Josema Cap, Kinetic Force, Gran Perillo, The Wolf, Only You, Way Girl, Fire Strinke, Stay Benedito, Solucion Blanc.

Y el premio Día Nacional del Agua sobre 1.200 metros (14): Zensational You, Venetian Island, Ke Keres, Makal, Mic Birthday, Gabaon, Seductor Mio

El inicio será a la 11 con el premio Día Mundial de la Poesía sobre 400 metros: Mojada, Sin Documentos Tanguito, Magia Clásica, Mi Violín, Fiorino.

Este es el programa. Segunda carrera, premio Dr. Ramón Carrillo sobre 320 metros: Satir Cap, Tía Pochi, Negro Al 20, Perlita Apreciada, Despreciada.

Tercera cita, premio Día del Artesano sobre 380 metros: Lagañozo Key, Calamaro Querido, Aquí Me Quedo, Chantaje, Thunder Slam, Turco Moro, Atenea.

Séptima, premio Día del Escudo Nacional sobre 500 metros: Nuri Dubai, Ambrosia Cap, Hi Gone West, Noble Spirit, Prince Off Woll, Zara Emer, Forty Libre, Crítico Cap, Instant Weapon. Octava, premio Día Mundial de la Felicidad sobre 450 metros: Dorisforo, Lucky Inc, Butteler Casla, Bailaron Del Sur, Gustavito D’Bullión, Dorchester, Wells Valient. Novena, clásico César Amil Feijóo sobre 300 metros: Dr. Koll y Suspiro. Décima, premio Día del Carpintero, 300 metros: Nightrain, Mal Parida, Pequeño Maxi, Noel, Polines Cap.