Nicole Neumann cerró una semana movidita con un topless en Instagram

25/03/2018 -

Siempre que llovió paró. Esa parece ser la frase que anima actualmente a la modelo Nicole Neumann, quien después de haber atravesado una semana conflictiva con su ex, el futbolista Fabián "Poroto" Cubero, saludó a sus seguidores de Instagram con una foto en topless y la frase: "Good morning, sunshine, (Buen día sol)".

Por estos días no solo se la escuchó en televisión hablar en un tono tenso sobre la relación con Cubero, el padre de sus tres hijas, Indiana, Allegra y Sienna, de quien se separó tras diez años de relación, sino que lloró al confirmar en el programa "Cortá por Lozano", adonde es panelista, que interpuso una medida judicial para impedirle a su ex el ingreso a la vivienda que compartían en un country. De esa manera, respondió a una de las últimas irrupciones de "Poroto" en su casa, mientras ella no estaba, oportunidad en la que, según lo apuntó la conductora Verónica Lozano, el futbolista se habría llevado documentación importante de las niñas.

De la misma manera en la que recibió el apoyo de muchos seguidores, Nicole fue criticada incluso por Mica Viciconte, la nueva novia de Cubero. A todos sus detractores, la rubia les dedicó un picante posteo en Instagram: "El león nunca voltea cuando un perro ladra". Esta novela seguramente continuará.