Tras su liberación, Zannini y D'Elía apuntaron contra el gobierno

25/03/2018 -

Carlos Zannini y Luis D'Elía fueron liberados hoy, tras una decisión judicial que les concedió la excarcelación en la causa que los investiga por presunto encubrimiento de los acusados iraníes de atentar contra la AMIA y, al salir del penal de Ezeiza, ambos culparon al Gobierno por sus detenciones.

"Lo más preocupante es que no termina nada, porque no me han absuelto en una causa que han inventado y que tiene como único objetivo perjudicarla a Cristina. Esta libertad deja sin sustento el pedido de desafuero de Cristina Kirchner", dijo Zannini, ex secretario legal y técnico del kirchnerismo, al dejar el penal, alrededor de las 9.

En medio de saludos de familiares y dirigentes, como Martín Sabbatella, que lo aguardaban a la salida de la cárcel, el ex candidato a vicepresidente del Frente para la Victoria en las elecciones de 2015 reprochó: "Estuve preso por voluntad de los que gobiernan y mandan, y por temor de algunos jueces".

De saco y camisa, y muy emocionado, el ex funcionario completó: "Cuando hubo jueces valientes, yo recuperé la libertad".

En tanto, D'Elía -vestido con un sweater verde y pantalones claros- salió del penal de Ezeiza pasadas las 10.30 y también apuntó contra el Gobierno por sus 111 días tras las rejas.

"Por decisión de Mauricio Macri, fuimos presos políticos. Hay que seguir luchando para que en la Argentina no quede ni un solo preso político", exclamó y agrego: "Macri nos metió presos, tenemos que ser centenares de argentinos marchando en las calles".

A la salida de la cárcel, tanto D'Elía como Zannini anunciaron que participarán esta tarde de la marcha convocada a Plaza de Mayo por el Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia, en conmemoración del 42 aniversario del golpe de Estado de 1976.

En otro de sus dardos contra el Presidente, D'Elía criticó: "Mauricio 'Corleone' -en referencia a Macri- viene y quiere perseguir empresarios que deben 7, 8 mil millones. Tu papá debe 77 mil millones de pesos de cánones que nunca pagó del Correo Argentino. Tu hermano Gianfranco Macri lavó millones de dólares que fueron sacados de la Argentina ilegalmente, los lavó gracias a un decreto tuyo".

El dirigente piquetero apuntó también contra el ministro de Justicia, Germán Garavano, en sus primeras declaraciones tras salir del penal de Ezeiza.

"El ministro Garavano es el que tomó todas las decisiones, como anoche, que hasta ultima hora apretaban a los jueces para que esta decisión (por su excarcelación) no se pudiera dar", indicó.

D'Elía y Zannini fueron detenidos el 7 de diciembre por orden del juez federal Claudio Bonadio, en el marco de la causa que investiga la denuncia del fiscal Alberto Nisman por presunto encubrimiento de los sospechosos iraníes de haber volado la AMIA.

Ambos quedaron libres esta mañana por una decisión dispuesta a través de dos fallos firmados pasadas las 4 de hoy por las juezas Gabriela López Iñíguez y Sabrina Namer, integrantes del Tribunal Oral en lo Criminal Federal 8.

Las magistradas sostuvieron que no existe peligro de fuga ni de entorpecimiento de la investigación, y que tanto Zannini como D'Elía están en condiciones de enfrentar el juicio oral en su contra, en libertad.