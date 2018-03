La Liga Choyana atrapa a toda la región en este domingo

Notas Relacionadas

Hoy 15:25 -

VILLA LA PUNTA, Choya (por corresponsalía Choya) En las instalaciones del Arsenal Fútbol Club de este pueblo serrano se disputa en este momento la segunda fecha del atrapante torneo organizado por la Liga Choyana de Fútbol. Hay un importante marco de público que se acercaron desde diferentes rincones del departamento para vivir una jornada a puro deporte.

Los resultados de los primeros partidos fueron: Club Atlético Choya 1 (Silvio Villalba), Atlético Villa La Punta 1 (Mauro Chavez). Luego igualaron sin goles Los Galgos de la localidad de Laprida y La Juve de Estación La Punta.

Todavía resta jugarse los choques entre Atlético Laprida vs Los Leones; Los Power vs El Rejunte y Arsenal vs El Norte. Libre el elenco de Casas Blancas.