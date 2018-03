Seriote Man ganó con autoridad

Fotos CONTUNDENTE. El ejemplar con Ángel Vai, prácticamente voló en la pista del hipódromo 27 de Abril para llevarse un cómo triunfo.

26/03/2018 -

Seriote Man se quedó ayer con el Clásico Otoño sobre 1400 metros, bajo la monta de Ángel Vai, en la cita central en el hipódromo 27 de Abril. Detrás arribaron: Harlem Soft, Seattle Cha Cha, Rubio Nuclear. Lo ganó por 5 cuerpos. La reunión convocó a miles de familias del turf.

Estos son los resultados. Primera carrera, premio Día Mundial de la Poesía (400 Mts): 1) Bruegel; 2) Mojada; 3) Sin Documento; 4) Fiorino; 5) Magia Clásica; 6) Tanguito.

Segunda, premio Dr. Ramón Carrillo (320 Mts): Tía Pochi; 2) Perlita Apreciada; 3) Satir; 4) Despreciada. Tercera, premio Día del Artesano (380 Mts): 1) Calamaro Querido; 2) Aquí Me Quedo; 3) Atenea; 4) Thunder Slam; 5) Turco Moro; Chantaje.

Cuarta, premio Día del Telefónico (1100 Mts): 1) Solución Blanc; 2) Josefina Cap; 3) Stay Bendito; 4) Fire Strike; 5) Only You; 6) Kinetic Force; 7) Gran Perillo; 8) Way Girl. Quinta, premio Día Nacional del Agua (1200 Mts): 1) Venetian Island; 2) Nic Birthday; 3) Sensational You; 4) Makal; 5) Seductor Mio; 6) Gabón. Séptima, premio Día del Escudo Nacional (500 Mts): 1) Nuri Dubai; 2) Prince Of Wales; 3) Zara Eemper; 4) Crítico Cap; 5) Instant Weapon; 6) Forty Libre. Octava, premio Día Mundial de la Felicidad (450 Mts): 1) Dorisforo; 2) Lucky Inc; 3) Gustavito D’Bullión; 4) Wells Valiente. Novena, premio Clásico César Amil Feijóo (300 Mts): 1) Dr. Koll; 2) Suspiro. Décima, Día del Carpintero (300 Mts): 1) Noel; 2) Nightrain; 3) Pequeño Maxi; 4) Polines Cap.