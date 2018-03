Luis Degano arrasó y es presidente electo

Fotos FESTEJO. La comisión directiva electa celebró tras conocerse los resultados oficiales de las elecciones en el Santiago Lawn Tennis Club.

26/03/2018 -

Las elecciones en el Santiago Lawn Tennis Club se desarrollaron en la jornada de ayer y arrojaron un claro ganador. El Dr. Luis Degano se impuso de manera categórica ante la lista encabezada por el oficialismo y será el nuevo presidente de la entidad del parque Aguirre por el período de dos años. La lista "Consenso y Unidad" se impuso de manera contundente a la lista "Unidad y Gestión" por el 83.58% de los sufragios, en unos comicios que se realizaron durante la jornada dominguera con total normalidad. Casi 1300 socios participaron con su voto y eligieron a la nueva comisión directiva encabezada por Degano.

Junto con Luis Degano estarán en la Comisión Directiva Carlos Alberto Marrodán (vice), Dora Acosta de Fuensalida (secretaria), Mariano Helman (prosecretario), Claudio Arredondo (tesorero) y Carlos Vega (protesorero), entre los principales cargos.

El presidente electo dialogó con EL LIBERAL y se mostró sorprendido por la diferencia. "El gran apoyo de los socios me genera más obligación. Hay mucha gente detrás nuestro y esperamos cumplirles a todos. Queremos un club inclusivo. Lawn Tennis es la institución social y deportiva más importante de la provincia y creemos que podemos dar mucho más. La verdad, me sorprendió la diferencia, pero repito, eso me genera aún más responsabilidad".

A su vez, Degano puntualizó: "La realidad es que este triunfo no es algo personal. Hay un grupo de personas que vinieron trabajando para el club. Amamos al Lawn Tennis y todos regalamos nuestro tiempo por la institución. Agradezco al doctor Scaglione y a su Comisión Directiva por el trabajo hecho y espero que los tiempos sean mejores", afirmó Degano, tras conocer los resultados.

Por último, Luis Degano habló de lo que se viene y de los objetivos de su gestión.

"Queremos que lo social sea importante y que lo deportivo siga creciendo. Tenemos figuras en todos los deportes, eso es un tesoro del club. Vamos a seguir apoyándolos como siempre y desarrollando deportistas. Nuestro club es una fábrica de amigos y de deportistas", finalizó.