Cuatro equipos perdieron la categoría

26/03/2018 -

Rivadavia de Lincoln, Unión de Villa Krausse (San Juan), Sportivo Patria de Formosa y Deportivo Mandiyú de Corrientes descendieron ayer al Torneo Regional Amateur y se sumaron a Gutiérrez de Mendoza, Unión Aconquija de Andangalá (Catamarca), Libertad de Sunchales y Guaraní Antonio Franco de Posadas (Misiones), que ya habían perdido la categoría, tras completarse la décima y última fecha de la Zona Reválida del Federal A.

Por su parte, Deportivo Madryn, por la Zona 1, y Atlético Paraná, por la 3, se clasificaron para la tercera etapa de la Reválida, que determinará el segundo ascenso a la Primera B Nacional y para el que ya estaban clasificados Huracán Las Heras, por la 2, y San Jorge de Tucumán, por la 4; al concluir primeros en sus respectivos grupos.

La próxima semana comenzará el Pentagonal Final, el cual se jugará a una rueda de todos contra todos y el vencedor se quedará con el primer ascenso al Campeonato de la Primera B Nacional.

En tanto se llevarán a cabo los cruces de ida por la tercera etapa de la Reválida, que será por eliminación directa y determinará el segundo ascenso, con estos cotejos:

Deportivo Roca vs. Deportivo Madryn; Sarmiento de Resistencia vs. Ferro de General Pico; Desamparados vs. Gimnasia y Tiro de Salta; Chaco For Ever vs. Villa Mitre; Sportivo Belgrano vs. Atlético Paraná; Alvarado vs. San Jorge; y Crucero del Norte vs. Huracán Las Heras.

Unión Sunchales pasó directamente a la cuarta fase de la Reválida.