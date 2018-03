Marchesín expresó su bronca contra el DT

26/03/2018 -

El arquero Agustín Marchesín, de América, de México, se mostró "sorprendido" y calificó de "injusta" la marginación que sufrió de parte del entrenador Jorge Sampaoli para esta convocatoria a la gira que el seleccionado argentino está en pleno concurso, entre el partido del viernes con Italia y de mañana con España.

"Un partido no te hace ni bueno ni malo. Por eso me sorprendió no estar en esta convocatoria, e incluso es injusto, porque vengo teniendo un buen presente en mi club", se lamentó el ex arquero de Lanús.

"Es difícil estar en la cabeza de Sampaoli. Yo considero que un partido no sirve para evaluar, porque para eso juego cada fin de semana y estoy haciendo las cosas bien para

seguir en la selección, ya que mi sueño es estar en el Mundial", remarcó.

Las causas de la marginación parecen obedecer al último amistoso del año pasado en que Argentina perdió 4 a 2 con Nigeria y a él se le atribuyeron responsabilidades en al menos dos de esos tantos.