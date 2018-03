La ex presidenta confesó que no se llevaba bien con Báez

26/03/2018 -

"Yo no lo usé de forr..", dijo el año pasado la ex presidenta Cristina Fernández al ex secretario general de la Presidencia Oscar Parrilli durante una conversación telefónica interceptada por la Justicia y cuando hablaban del detenido empresario Lázaro Báez.

La nueva escucha, difundida por el programa La Cornisa, de América TV, fue tomada en agosto pasado.

"Lo de Lázaro Báez, para mi gusto, estuvo muy bien", le dijo en esa conversación Parrilli a Fernández de Kirchner, en torno a una entrevista que se publicó en el diario Clarín. "Me dijo lo mismo Aníbal Fernández. Yo no lo leí, la verdad que no lo leí. Yo no me llevaba realmente con él le respondió la actual senadora nacional por Buenos Aires.