Programaron los segundos juegos de playoffs del Ascen

26/03/2018 -

Esta noche, desde las 22.30, se disputarán los segundos juegos de playoffs del Torneo Amateur de Ascenso, que organiza la NBA Santiagueña.

La programación es la siguiente: en Club Huaico Hondo, El Faro Repuestos BBC vs. Huaico Hondo (Jorge e Ibáñez); en Mariano Moreno, La Armonía Básquet vs. Bº Mariano Moreno (C. Regatuso y Paz); en Polideportivo Nº 2, Premium Gym vs. Indumentarias Rafa (Ruiz y J. Regatuso); en Villa Mercedes, Los Primos vs. Bº Newbery (Ponce y Chejolán); en Villa Constantina, Los Halcones vs. La Familia (Nieva y Campos); en Coronel Borges, Borges B vs. Juveniles de Coronel Borges (Bucci y Cheín).

Si ganan El Faro Repuestos BBC, Cooperativa La Armonía, Premium Gym, Bº Newbery, Los Halcones y Borges B, accederán a la segunda fase. Caso contrario, habrá terceros juegos decisivos.