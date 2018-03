Olímpico, en busca de su tercer triunfo consecutivo

Fotos CRUCIAL. Rodney Green será importante como principal opción ofensiva.

26/03/2018 -

Olímpico disfruta el presente, tras las victorias obtenidas ante Ferro y Gimnasia en calidad de visitante, pero esta noche deberá hacerse fuerte en el Vicente Rosales donde jugará un partido crucial frente a Hispano Americano de Río Gallegos.

Desde las 22, el equipo de Adrián Capelli intentará encadenar su tercera victoria consecutiva para extender el gran momento que atraviesa en la competencia, con 5 victorias en sus últimas 7 presentaciones.

Hispano, por su parte, también viene de dos victorias consecutivas frente a Estudiantes de Concordia (81 a 84), como visitante, y Obras (86 a 72), como local, que le permitieron quedar en mitad de tabla.

Facundo Giorgi, figura en Comodoro Rivadavia tras los triples convertidos en el cierre del juego frente a Gimnasia, destacó la calidad del rival de esta noche.

"Hispano tiene mucho gol en el perímetro, con un jugador desequilibrante como O’ Bannon que hace goles y hace jugar. En el poste bajo cuentan con jugadores de talla que se hacen sentir en la pintura. Sin dudas será un partido durísimo porque vienen jugando muy bien y de visitante ganaron en canchas difíciles, pero nosotros también estamos llegando en pleno crecimiento", opinó el ala pívot santafesino.

Adrián Capelli podrá contar la totalidad del plantel, ya que no se reportaron lesionados tras la última gira por Buenos Aires y Comodoro Rivadavia. Esto le permitirá tener una rotación de al menos 9 jugadores, que será fundamental para mantener la intensidad durante los 40 minutos.

El aspecto defensivo será de vital importancia para contener a los jugadores claves del rival. Así podrá definir el juego con antelación para no tener que sufrir en otro cierre de alto voltaje emotivo.

Otros partidos

Esta noche, desde las 21.30, también jugarán: Boca vs. Obras; Comunicaciones vs. La Unión de Formosa (Nicolás D’Anna será uno de los jueces); Peñarol de Mar del Plata vs. Ferro Carril Oeste) y Salta Basket vs. Gimnasia y Esgrima de Comodoro Rivadavia.