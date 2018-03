Verónica Lozano quiere entrevistar a Susana Giménez en su programa de Telefé

26/03/2018 -

Así como Mariana Fabbiani recibió a Mirtha Legrand, la estrella de Canal 13, en su ciclo "El diario de Mariana"; Verónica Lozano está intentando que la diva de Telefé, Susana Giménez, se siente en el diván de "Cortá por Lozano".

La pelea por el rating de las tardes no da respiro al equipo de producción de ambas conductoras, pero esta vez Lozano hará uso de un beneficio extra: la relación amorosa y profesional que mantuvieron en el pasado su pareja, el empresario Jorge "Corcho" Rodríguez y Susana, la cual terminó en buenos términos.

"Estoy gestionando la entrevista. Le pedí a Jorge que me ayude en la gestión, y sí, me ayudó. Si le mandó flores amarillas, muy bien", contó Lozano en el programa radial "Agarrate Catalina", según reflejó Diarioshow; y agregó: "El Corcho va a ser toda la vida ‘el ex de Susana’. Con ella siempre tuvimos muy buena relación, me invitaba a su programa".

La diva de los teléfonos tuvo un apasionado romance con "Corcho" Rodríguez, quien formaba parte de su producción. Pero a Verónica no le quedaron celos de ese pasado. "No tengo ese rollo, no le reproché nunca ‘esto a Susana no se lo hacías’. Sino no puedo vivir, ella es la número uno, es lo que representa, no puedo pelear con eso, no siento celos del pasado".