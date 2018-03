Topa hipnotizó a los niños con dos shows en el Fórum

Fotos Diego se brindó plenamente en el escenario junto a un gran elenco.

26/03/2018 -

Diego Topa brindó un show increíble en el Fórum Centro de Convenciones Santiago del Estero. En dos funciones realizadas ayer, de las 15 y las 18, con el espectáculo "La Isla del Árbol Abuelo", interactúo permanentemente con los niños y con la familia.

"Mi carrera está basada en el mundo de la familia. Ya no puedo decir que lo que hago solo impacta en los más chicos. Eso es lo que más me conmueve. Porque cuando uno entra en contacto con los más chiquititos, estrecha un lazo con el papá, la mamá, el abuelo... En los shows, los chicos se entretienen, pero a mí me gusta ver el compartir, cómo se emocionan, cómo participan junto a su familia, porque eso es la familia, el dibujar, reírse, emocionarse juntos", supo decirle a EL LIBERAL cuando brindó una entrevista exclusiva.

Y es esto lo que se observó ayer en las dos funciones realizadas en el Fórum. La familia santiagueña participó y vitoreó la propuesta de un Topa que, acompañado por un gran elenco, entregó su corazón en el escenario.

"Topa, Topa, Topa", fue el grito atronador de miles de personas que, de esta manera, coronaban cada aparición del prestigioso actor y animador infantil. Si bien el cantante y compositor es el "Capitán", en su elenco se destacan también Rulo Rolando, Rulo Ricardo, Carlos Harmony, Josefina y Arnoldo, entre otros personajes que transmiten el mensaje de cuidar la naturaleza y rescatar los valores de la familia.

"El mensaje no es sólo para los chicos, es para toda la familia, uniendo a mamá, a papá, los hermanos, los abuelos, los amigos, y haciendo un mix con lo que tiene que ver con lo tecnológico, con lo humano, con la naturaleza y con el día a día", remarcó Topa a EL LIBERAL.

El show dura una hora y media. Todos cantan, bailan, atraviesan la cuarta pared al hablar con los chicos y "todo se transforma en una gran fiesta".

Con este espectáculo, Topa revalida pergaminos obtenidos a lo largo de 18 años de trabajo en la pantalla de Disney. Humor, música y mensajes pletóricos de una inmensa humanidad, convalidan este trabajo donde, al decir del propio Diego Topa, "traspasa tanto la pantalla como el show en vivo. La gente nos tiene mucho cariño y nosotros a ellos. Los chicos son el mejor tester. Nosotros tenemos mucha pasión por lo que hacemos". Y esa pasión está remarcada en "La Isla del Árbol Abuelo".