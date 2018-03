Fotos Los molestos orzuelos, ¿qué hacer ante su aparición?

26/03/2018 -

Seguro que alguna vez en la vida han tenido un orzuelo y saben lo molesto que resulta este "bultito" en el párpado. Un orzuelo es una protuberancia que se produce debido a la inflamación de una glándula sebácea situada en el párpado. Se manifiesta en forma de grano o bulto molesto y sensible al tacto, y suele provocar exceso de lagrimeo, sensibilidad a la luz y una sensación arenosa molesta dentro del ojo. ¿Qué es un orzuelo? Un orzuelo es la hinchazón aguda de las glándulas sebáceas del párpado debido a una infección. No deberías tocarte el orzuelo, porque podría inflamarse más a causa de la manipulación. ¿Por qué aparecen? Un orzuelo se produce debido a la inflamación de algunas glándulas sebáceas que se encuentran en la base de los párpados o las pestañas. La causa más común de su aparición es la proliferación de bacterias, otras causas pueden ser la blefaritis (inflamación crónica del ojo), el estrés o incluso los cambios hormonales. La desaparición de los orzuelos puede durar hasta 20 días y aunque no se trata de una dolencia grave puede resultar dolorosa y antiestética. Si el problema persiste durante más tiempo del señalado es recomendable acudir al oftalmólogo. ¿Cuáles son los posibles síntomas? • Leve dolor o molestia al parpadear • Enrojecimiento del ojo o del párpado • Sensación de escozor, hormigueo o dolor en la zona afectada • Hinchazón del párpado • Lagrimeo • Aparición de un pequeño punto rojizo u amarillento ¿Qué tipos de orzuelos existen? Orzuelo externo: hinchazón rojiza en el borde del párpado que suele tener un punto amarillento parecido a un grano. Chalazión u orzuelo interno: se trata de una lesión con forma de nódulo que tiene su origen también en otras glándulas sebáceas del párpado pero con ausencia de infección. El chalazión provoca menos síntomas que el orzuelo. Se puede palpar la glándula como un quiste bien definido a la altura del párpado, que en ocasiones resulta doloroso a la palpación. En el caso de que sea muy grande y cambie la anatomía habitual del párpado puede obstaculizar la visión. Tratamiento Una parte de los orzuelos desaparece de manera espontánea al cabo de unos días. Es recomendable el uso de compresas calientes 3 veces al día masajeando la zona para que el orificio de salida de la glándula se abra y mejoren los síntomas. No obstante, se recomienda no usar productos de maquillaje en la zona mientras se tenga la infección. En caso de infección, los oftalmólogos recomendamos las pomadas con antibiótico. Si con el tratamiento médico no conseguimos resolver el orzuelo podemos recurrir a inyecciones de corticoides o a una intervención quirúrgica para extirpar por completo el contenido de la glándula afectada. Los ojos están relacionados directamente con el sistema linfático y sanguíneo, por eso, desde la Sociedad Oftalmológica de Santiago del Estero recomendamos consultar siempre a un médico especialista antes de aplicar cualquier medicamento, ya que puede afectar a la estructura ocular y la visión.