Más de 90 trámites de autos y motos se pueden hacer on line

Hay trámites que se pueden hacer íntegramente on line. En otros se inicia on line y finaliza en forma presencial.

26/03/2018 -

La Dirección Nacional del Registro de Propiedad del Automotor (DNRPA) habilitó la posibilidad de realizar más de 90 trámites que habitualmente se formalizaban en forma presencial, bajo la modalidad on line de manera tal de permitir el ahorro de tiempo y, en algunos de ellos, de dinero por los menores costos que implican.

Desde 2017, la DNRPA comenzó a trabajar en la digitalización de varios trámites que, en un primer momento, solo alcanzaba a una decena de ellos.

No obstante, a partir de 2018, aumentó de manera considerable la cantidad de gestiones que se pueden realizar en forma on line y de manera semi presencial.

En la actualidad, a través de www.dnrpa.gov.ar existen 91 trámites que se pueden efectuar vía internet. En algunos de ellos indefectiblemente se debe asistir al Registro por ejemplo en aquellos que se deben registrar firmas. Pero en otros como por ejemplo un pedido de informe de dominio -trámite habitual cuando un comprador va a adquirir una moto o automotor de segunda mano para verificar que no tenga ningún inconveniente registral- no hay necesidad de hacerlo. Se realiza el pedido en forma on line, se paga el costo del servicio y al cabo de un par de días, el Registro remite el informe a la casilla de correo electrónico que dejó quien efectuó el pedido.

Entre los muchos trámites que se pueden realizar en forma on line se encuentran por ejemplo: Transferencias de dominio, denuncias de venta, reposición de plata metálica, renovación de leasing, renovación por vencimiento de una cédula, inscripción inicial de 0km ya sea un automotor o una motocicleta, expedición adicional de cédula, denuncia de compra, denuncia de venta, denuncia de robo o hurto, certificado de transferencia, certificado de dominio, entre otros.

En el caso de las operaciones de Transferencia de autos o motocicletas, si se realiza bajo la modalidad on line, su costo tiene un descuento del 20%.

Para cada trámite, el organismo oficial informa cuál es la documentación con la que se debe contar. A su vez, asigna un turno consignando día y hora para esa operatoria específica.